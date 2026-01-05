星期評論／南市府3主管涉貪 施政信任度警訊

台南市消防局前局長李明峯遭控收賄，近期收押禁見，更是市長黃偉哲團隊繼經發局前局長陳凱凌、研考會前主委蒙志成後第3件一級主管涉貪案，然而，南市正於產業轉型衝刺的關鍵階段之際，對市府施政信任度無疑是一大警訊。

局處首長是市長施政理念的第一線執行者，3名涉案人所領導的局處牽涉公共工程、維護人民生命安全、管考市府計畫等領域，爆發違法或貪瀆疑雲，會令市民懷疑公共經費、資源是否被妥善使用，更削弱政府推動任何新政策的正當性，市府不能再單純歸咎只是「個案」。

經發局前局長陳凱凌政治生涯從高雄發跡，也在桃園、新竹市政府任過職，在南市經發局長任內向營建廠商誆稱能利用職務協助取得土方工程轉包案等，進而多次索賄現金、接受喝花酒和性招待等，全案判刑6年5月定讞，原本台南太陽光電推動成果領先各縣市，其中錯綜複雜的利益已引發弊端爭議，再度蒙上陰影。

南市府研考會前主委蒙志成去年6月上任才正要滿1年即遭搜索，檢調查出他涉私用公務車載送家人，並用特別費埋單非公務上的花費，他訊後以50萬元交保，隨即向黃偉哲請辭獲准。

然而，南市消防局前局長李明峯去年底閃辭不久就被檢廉搜索、約談，據查，他涉收賄百萬元協助業者獲取民間捐贈消防設備車輛銷售利益，訊後收押禁見，不僅他任職六都最久的消防局長記錄無法畫下完美句點，局內積極推動高壓細水霧幫浦消防車，終究難脫質疑聲浪。

台南是中央大南方新矽谷計畫核心地帶，南科正進行第4期開發，柳營科學園區也擇定為智慧機器人聚落，還有鐵路地下化即將完工、捷運要趕在今年實質動工等重大建設，市府在用人判斷與內部監督機制上顯然出漏洞，治理能力的印象一次又一次扣分，台南的發展動能恐被人事地雷拖慢腳步。