各界不捨！50多年捐破千萬元 「單親媽媽之母」陳楊麗蓉驚傳病故

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉（右一）驚傳上月病故，圖為昔日北台南家扶中心及單親媽媽們為其慶生畫面。圖 ／本報資料照
台南市寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉（右一）驚傳上月病故，圖為昔日北台南家扶中心及單親媽媽們為其慶生畫面。圖 ／本報資料照

台南市寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉驚傳上月病故，單親的她50多年來捐出逾千萬元助逾600名單親媽媽，被地方譽為「單親媽媽之母」。北台南家扶中心社工們不捨說，她是最有愛心且最接地氣的「老菩薩」。

原本身體硬朗的陳楊麗蓉近年健康狀況急轉直下，去年10月罹患肺腺癌四期，上月30日不幸病故，預定本月9日在新營福園殯儀館舉行告別式，家人日來低調籌備喪事中。

陳楊麗蓉是台南下營人，19歲因媒妁之言與陳緄和結婚並冠了夫姓定居新營，丈夫病故後，27歲的她帶著僅6歲、3歲女兒討生活，到夫家家族經營的水泥瓦廠工作，因緣巧合接手經營。

在「自助天助」下，陳楊麗蓉在外界不看好下經營有聲有色；更因1964年白河大地震及1977年賽洛瑪颱風肆虐水泥瓦生意翻紅，她堅持造福鄉親不漲價。

陳楊麗蓉1972年起在經濟較充裕下，以自己單親辛苦過往，匿名投入弱勢單親媽媽扶助，善行曝光後獲推薦當選全國好人好事代表，後來也獲選台南市卓越市民等殊榮。

50多年來，陳楊麗蓉至少先後捐出1320萬元幫助608名單親媽媽，2007年更捐款1千萬元成立「寒梅社會福利慈善事業基金會」，擴大幫助雲嘉南地區單親媽媽；陳楊麗蓉曾說，親身經歷過那種「無能為力」痛徹心扉感受，「鼓勵幫助單親媽媽重新站起來是我畢生志業，會繼續做下去」。更被地方譽為「單親媽媽之母」。

北台南家扶中心社工們不捨說，陳楊麗蓉是幽默接地氣的長輩、「老菩薩」，總是帶著溫馨笑容。雖然經濟無虞，平日生活儉樸；甚至冷氣也捨不得吹，但對弱勢單親媽媽們相當大方，知道其身體違和不便打擾，原打算去年底去探望，惜仍晚了一步。

台南市寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉（右一）驚傳上月病故，昔日擁抱單親媽媽溫馨笑容畫面成絕響。圖 ／本報資料照
台南市寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉（右一）驚傳上月病故，昔日擁抱單親媽媽溫馨笑容畫面成絕響。圖 ／本報資料照
台南市寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉（右一）驚傳上月病故，昔日溫馨笑容成絕響。圖 ／本報資料照
台南市寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉（右一）驚傳上月病故，昔日溫馨笑容成絕響。圖 ／本報資料照

