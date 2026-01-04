快訊

賣家親自勸退1款過年糖果「超難吃不要買」 太誠實笑翻網友：真的吃不懂

美突襲委內瑞拉...助長避險情緒 這些資產可能逆勢有撐

委內瑞拉遭突襲！傳陸製預警雷達突「毀滅性癱瘓」 美軍如入無人之境

孝心化大愛 裕成拉鏈慨捐550萬高規救護車及設備

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南佳里裕成拉鏈慨捐550萬高規救護車及設備，坐在駕駛座的董事長鄭偉仕說，捐贈這份禮物代表對父母的孝心與敬意，希望透過具體行動，強化地方醫療量能。記者謝進盛／翻攝
台南佳里裕成拉鏈慨捐550萬高規救護車及設備，坐在駕駛座的董事長鄭偉仕說，捐贈這份禮物代表對父母的孝心與敬意，希望透過具體行動，強化地方醫療量能。記者謝進盛／翻攝

感念雙親行善精神，台南佳里裕成拉鏈公司今捐贈450萬元高規格救護車，並額外配置100萬元自動心肺復甦機給台南市消防局關嶺分隊，消防局表示，業者除展現企業回饋鄉里熱忱，更實質提升了山區緊急救護存活率。

⭐2025總回顧

關嶺分隊面臨救護車輛與裝備亟需汰換困境後，裕成拉鏈公司得知決定伸出援手，捐贈儀式今在關嶺分隊舉行，裕成拉鏈董事長鄭偉仕、消防局救護科長吳青彥、第一救災救護大隊副大隊長李彥廷等人出席。

鄭偉仕說，捐贈這份禮物蘊含著對父母的孝心與敬意，希望透過具體行動，強化地方醫療量能，縮短到院前的救護時間，讓父母的愛能長久守護這片土地上的居民。而引進自動心肺復甦機，更希望打造「行動急診室」 。

消防局局長楊宗林說，白河關嶺地區地處偏遠，送醫常路途遙遠，高品質急救處置是救命關鍵。此次配置的百萬級「自動心肺復甦機」，能在救護車行駛於顛簸山路時，取代人力進行不間斷精準按壓；相當於在車上增加了一名專職的救護技術員（EMT），對於提升到院前心肺功能停止（OHCA）患者的存活率具有決定性影響。這輛集結了頂尖設備與滿滿愛心的救護車，未來將成為鄉親最堅實依靠。

感念雙親行善精神，台南佳里裕成拉鏈公司今捐贈450萬元高規格救護車，並額外配置100萬元自動心肺復甦機給台南市消防局關嶺分隊。記者謝進盛／翻攝
感念雙親行善精神，台南佳里裕成拉鏈公司今捐贈450萬元高規格救護車，並額外配置100萬元自動心肺復甦機給台南市消防局關嶺分隊。記者謝進盛／翻攝

救護車 台南 公益

延伸閱讀

桃消華勛分隊宣導住警器重要性 掌握「3字口訣」平安迎新年

台中1月大男嬰今早疑嗆奶送醫不治 身體無外傷 檢警相驗查死因

台中1月大男嬰今早無生命跡象 疑嗆奶釀禍送醫急救中

桃園移工非法賣煙火搶攻跨年商機 消防局：最高可罰30萬

相關新聞

柯文哲嘉義城隍廟參拜遭亂入 民眾高分貝抗議藍白卡預算

民眾黨前主席柯文哲今天前往嘉義市城隍廟參拜，現場卻爆發激烈抗議行動。台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤與民眾曾奕豪突然現身，高舉...

千人拔蘿蔔拔出愛心好彩頭 雲林蘿蔔田拔1斤10元全捐公益

千人拔蘿蔔拔出愛心彩頭！雲林宏宇關懷協會和縣議員林岳璋今在斗六舉辦拔出好彩頭公益活動，0.8公頃細心栽培的菜頭田開放採摘...

科技人陳志育轉身人間菩薩 10年還願發出善款5千萬元

曾創辦竹科一家科技公司的雲林子弟陳志育，10多年前家庭事業遭逢不順，返鄉向五年千歲許願，運勢好轉，事業有成，每年還願捐愛...

陳亭妃展開37區鐵馬行動 這個勳章信物與他有關引話題

立委陳亭妃發起「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動，今來到六甲區，持續以鐵馬深入基層，力拚民進黨台南市長初選出線。過程...

卡關文史爭議多年！台南南山公墓終於啟動遷葬「跨出第一步」

台南市占地約130公頃的南山公墓重整規畫案，在文史保存爭議延宕多年後，終於重啟遷葬。市府公告南山公墓C區即日起至5月底辦...

累計已逾1.2萬人！台南環保葬趨普及 植存區將再增2處

台南市環保葬普及率創新高，累計至去年底環保葬人數已達1萬2190人，去年整年達1985人，占全年死亡人數的1成2，目前有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。