孝心化大愛 裕成拉鏈慨捐550萬高規救護車及設備

感念雙親行善精神，台南佳里裕成拉鏈公司今捐贈450萬元高規格救護車，並額外配置100萬元自動心肺復甦機給台南市消防局關嶺分隊，消防局表示，業者除展現企業回饋鄉里熱忱，更實質提升了山區緊急救護存活率。

關嶺分隊面臨救護車輛與裝備亟需汰換困境後，裕成拉鏈公司得知決定伸出援手，捐贈儀式今在關嶺分隊舉行，裕成拉鏈董事長鄭偉仕、消防局救護科長吳青彥、第一救災救護大隊副大隊長李彥廷等人出席。

鄭偉仕說，捐贈這份禮物蘊含著對父母的孝心與敬意，希望透過具體行動，強化地方醫療量能，縮短到院前的救護時間，讓父母的愛能長久守護這片土地上的居民。而引進自動心肺復甦機，更希望打造「行動急診室」 。