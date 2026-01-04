孝心化大愛 裕成拉鏈慨捐550萬高規救護車及設備
感念雙親行善精神，台南佳里裕成拉鏈公司今捐贈450萬元高規格救護車，並額外配置100萬元自動心肺復甦機給台南市消防局關嶺分隊，消防局表示，業者除展現企業回饋鄉里熱忱，更實質提升了山區緊急救護存活率。
關嶺分隊面臨救護車輛與裝備亟需汰換困境後，裕成拉鏈公司得知決定伸出援手，捐贈儀式今在關嶺分隊舉行，裕成拉鏈董事長鄭偉仕、消防局救護科長吳青彥、第一救災救護大隊副大隊長李彥廷等人出席。
鄭偉仕說，捐贈這份禮物蘊含著對父母的孝心與敬意，希望透過具體行動，強化地方醫療量能，縮短到院前的救護時間，讓父母的愛能長久守護這片土地上的居民。而引進自動心肺復甦機，更希望打造「行動急診室」 。
消防局局長楊宗林說，白河關嶺地區地處偏遠，送醫常路途遙遠，高品質急救處置是救命關鍵。此次配置的百萬級「自動心肺復甦機」，能在救護車行駛於顛簸山路時，取代人力進行不間斷精準按壓；相當於在車上增加了一名專職的救護技術員（EMT），對於提升到院前心肺功能停止（OHCA）患者的存活率具有決定性影響。這輛集結了頂尖設備與滿滿愛心的救護車，未來將成為鄉親最堅實依靠。
