千人拔蘿蔔拔出愛心好彩頭 雲林蘿蔔田拔1斤10元全捐公益

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣斗六市一場充滿愛心和喜氣的公益拔蘿蔔，吸引上千人參加，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影

千人拔蘿蔔拔出愛心彩頭！雲林宏宇關懷協會和縣議員林岳璋今在斗六舉辦拔出好彩頭公益活動，0.8公頃細心栽培的菜頭田開放採摘，10台斤以內自由樂捐，超重則每台斤10元計算，全數捐給雲林小天使關懷發展協會照顧弱勢兒童，千人響應，拔愈多助人愈多，溫馨滿農園。

今天太陽露臉顯得溫暖，位於斗六門戶雲林路上的一處蘿蔔田擠滿車潮和人潮，上千人在田裡拔蘿蔔，有人更把大袋小袋「好彩頭」扛回家，展現一片迎春喜氣。曾姓婦人說，過年到蘿蔔可做成菜頭糕也可曬成菜脯，一家吃出好彩頭又行善，所以年年都參加。

開辦這場拔蘿蔔公益活動的雲林宏宇關懷協會理事長張宏銘指出，已連續辦了5年，他向農民請教從播種施肥到田間管理，把家中0.8公頃田園種了蘿蔔，經一個多月熟成，特開放供人採摘做愛心，幾年下來參加的人愈來愈多，展現社會公益動力，他辛苦種田換來大家共同愛心，也感到喜樂無限。

張宏銘說，原本讓人免費採10台斤蘿蔔，超出部分則自由樂捐，但近年來景氣影響弱勢團體募款不斷降低，因此今年改為每人採摘10台斤內自由樂捐，超重則以每台斤10元計算，整塊田可採逾2萬台斤的白蘿蔔，所得全數捐給雲林縣小天使發展協會，用來照護弱勢孩童。

林岳璋表示，白蘿蔔視為吉祥象徵，希望用好彩頭迎接2026年，尤其拔蘿蔔對小朋友既是好玩的體驗，也因家長親子公益行善更具身教意含，這項有意義的愛心蘿蔔將持續推展。

小天使關懷發展協會指出，協會目前照顧百餘名慢飛天使，近年更擴展照顧成年身心障礙者及日照中心，經濟情勢影響民眾捐款減約4成，感謝這項公益拔蘿蔔，可支應感覺統合班、寒假托顧班開銷。

