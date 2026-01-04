科技人陳志育轉身人間菩薩 10年還願發出善款5千萬元

曾創辦竹科一家科技公司的雲林子弟陳志育，10多年前家庭事業遭逢不順，返鄉向五年千歲許願，運勢好轉，事業有成，每年還願捐愛逾500萬元觸角遍及8鄉鎮，如今退休返鄉結合味全等多位雲林企業主，今天深入古坑山區歲末送暖1千萬元510戶受惠，他說，未來謝神傳愛行動將持續。

66歲陳志育是元長鄉五塊村人，曾與人合夥創業一家科技公司，10多年前家人健康狀況不佳、事業也出現危機，雙重壓力陷於無助，即返鄉到褒忠鄉馬鳴山鎮安宮參拜並向五年千歲發願，一旦未來發展順利，將會幫助家鄉困苦人家。

果然在神明庇佑下逐漸好轉，他即以五年千歲名義發起賀歲金關懷開始還願，每年自掏腰包達數百萬元濟弱扶困，低收、中低收入戶及邊緣戶為每戶3000元關懷金，10年下來發出善款多達5000餘萬元。

陳志育10年前從家鄉元長為起點逐漸擴展到台西、東勢、口湖、褒忠、四湖等沿海地區，今年並擴增至水林鄉，也將愛心觸角延伸至古坑山區共8個鄉鎮約2600多戶受惠、甚至傳愛至嘉義、台南，發出善款總金額逾1千萬元。

陳志育多年愛心行動獲雲林超過10家企業回響，包括崢峰生技魏誌成、古坑綠色隧道果菜生產合作社理事長莊永哲、VDS活力東勢總經理王文星及雲林味全、民進黨雲林縣黨部等響應，捐贈大批物資和善款，愛心齊發，成為雲林規模最大的歲末關懷行動之一。

數千萬元大手筆捐款，陳志說笑說，退休後以還願傳愛為職志，金額高低不算什麼，看到苦人家臉上笑容就是最佳回報，未來行善只會多不會少。