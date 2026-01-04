柯文哲嘉義城隍廟參拜遭亂入 民眾高分貝抗議藍白卡預算

民眾黨前主席柯文哲今天前往嘉義市城隍廟參拜，現場卻爆發激烈抗議行動。台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤與民眾曾奕豪突然現身，高舉「預算不到位 市長你不配」等標語並大聲疾呼，質疑民眾黨在立法院卡住總預算，將影響嘉義市重大建設。

抗議者曾奕豪表示，根據預算規定，新興計畫與建設若預算案未通過就無法動支，包括嘉義鐵路高架化、T-Pass等計畫都將受阻。翁渙瑤則說，民眾黨與國民黨在立法院聯手卡住總預算，根本是把地方建設當成政治籌碼，這樣的人竟然還想選嘉義市長，根本不配。

面對抗議，現場民眾黨支持者也不甘示弱，高喊「32比0」、「民進黨亂黨！滾！」回擊，雙方一度發生口角與推擠，現場氣氛緊張。為了避免衝突擴大，警方迅速介入，將翁渙瑤與曾奕豪2人帶離廟埕。