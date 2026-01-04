快訊

卓榮泰下令？陳水扁鏡電視節目踢鐵板 中監：審核後依法駁回

美軍最精銳三角洲部隊是何方神聖？5分鐘攻堅推翻馬杜洛13年政權

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲嘉義城隍廟參拜遭亂入 民眾高分貝抗議藍白卡預算

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾黨支持者與抗議人士廟埕對嗆，嘉義城隍廟前一度陷入混亂。記者李宗祐／攝影
民眾黨支持者與抗議人士廟埕對嗆，嘉義城隍廟前一度陷入混亂。記者李宗祐／攝影

民眾黨前主席柯文哲今天前往嘉義市城隍廟參拜，現場卻爆發激烈抗議行動。台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤與民眾曾奕豪突然現身，高舉「預算不到位 市長你不配」等標語並大聲疾呼，質疑民眾黨在立法院卡住總預算，將影響嘉義市重大建設。

⭐2025總回顧

抗議者曾奕豪表示，根據預算規定，新興計畫與建設若預算案未通過就無法動支，包括嘉義鐵路高架化、T-Pass等計畫都將受阻。翁渙瑤則說，民眾黨與國民黨在立法院聯手卡住總預算，根本是把地方建設當成政治籌碼，這樣的人竟然還想選嘉義市長，根本不配。

面對抗議，現場民眾黨支持者也不甘示弱，高喊「32比0」、「民進黨亂黨！滾！」回擊，雙方一度發生口角與推擠，現場氣氛緊張。為了避免衝突擴大，警方迅速介入，將翁渙瑤與曾奕豪2人帶離廟埕。

對此，民眾黨立委張啓楷表示，解鈴還須繫鈴人，問題出在賴清德總統，呼籲總統趕快把砍掉的嘉義市民69億預算補回來，包括長輩薪水、小孩營養午餐及軍公教加薪等經費，「只要總統趕快編好預算，立法院馬上就會審查通過」。

台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤（左）與民眾曾奕豪（右）質疑民眾黨在立法院卡住總預算，將影響嘉義市重大建設。記者李宗祐／攝影
台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤（左）與民眾曾奕豪（右）質疑民眾黨在立法院卡住總預算，將影響嘉義市重大建設。記者李宗祐／攝影
抗議人士於城隍廟前高舉「預算不到位 市長你不配」等標語，一度引爆現場。記者李宗祐／攝影
抗議人士於城隍廟前高舉「預算不到位 市長你不配」等標語，一度引爆現場。記者李宗祐／攝影

嘉義 民眾黨 立法院

延伸閱讀

柯文哲陪張啓楷在嘉市掃街 他：嘉市藍白合協調機制已成形

解方在柯文哲身上？柯回擊張景森 勸：別逼對手採焦土政策

柯文哲走訪嘉義西市場品嘗小吃 近百支持者簇擁合照

中央總預算案僵局 張啟楷提去年成功案例籲民進黨有誠意就加碼

相關新聞

柯文哲嘉義城隍廟參拜遭亂入 民眾高分貝抗議藍白卡預算

民眾黨前主席柯文哲今天前往嘉義市城隍廟參拜，現場卻爆發激烈抗議行動。台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤與民眾曾奕豪突然現身，高舉...

科技人陳志育轉身人間菩薩 10年還願發出善款5千萬元

曾創辦竹科一家科技公司的雲林子弟陳志育，10多年前家庭事業遭逢不順，返鄉向五年千歲許願，運勢好轉，事業有成，每年還願捐愛...

陳亭妃展開37區鐵馬行動 這個勳章信物與他有關引話題

立委陳亭妃發起「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動，今來到六甲區，持續以鐵馬深入基層，力拚民進黨台南市長初選出線。過程...

卡關文史爭議多年！台南南山公墓終於啟動遷葬「跨出第一步」

台南市占地約130公頃的南山公墓重整規畫案，在文史保存爭議延宕多年後，終於重啟遷葬。市府公告南山公墓C區即日起至5月底辦...

累計已逾1.2萬人！台南環保葬趨普及 植存區將再增2處

台南市環保葬普及率創新高，累計至去年底環保葬人數已達1萬2190人，去年整年達1985人，占全年死亡人數的1成2，目前有...

低溫凍不住熱血 雲林林內捐血送「大烤雞」 募273袋創10年新高

每年冬天是血庫最缺血時刻，雲林紫斑蝶國際同濟會為此每年新年初始在林內鄉舉辦捐血活動，邁入第10年，今年捐血送越光米、醬油...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。