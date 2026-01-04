南市體育局邀三級棒球隊齊聚 觀影「冠軍之路」

台南亞太國際棒球訓練中心朝向培養四級棒球的訓練基地前進，為持續深化棒球向下扎根及鼓勵基層選手士氣，台南市政府體育局今邀集南市三級棒球隊到全美戲院觀賞紀錄片「冠軍之路」，該戲院也將捐出該片首日票房收入，回饋基層棒球發展。

體育局表示，紀錄片「冠軍之路」不僅讓許多球迷重溫世界棒球12強賽帶給台灣的感動，片中完整呈現中華隊一路過關斬將，在東京巨蛋冠軍賽中完封日本隊之姿，也鼓勵許多三級棒球隊勇敢逐夢，加上WBC世界棒球經典賽即將來臨，紀錄片上映更為賽事暖身應援。

體育局也說，棒球不僅是台南重點發展的體育項目之一，更是凝聚城市認同與世代情感的重要力量，尤其，亞太國際棒球訓練中心不僅是培育基層與菁英選手的重要基地，也成功承辦多項國際賽事，包含2025第八屆WBSC世界盃少棒錦標賽及2025年第12屆亞洲U15青少棒錦標賽等知名國際賽事。