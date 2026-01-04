南市體育局邀三級棒球隊齊聚 觀影「冠軍之路」
台南亞太國際棒球訓練中心朝向培養四級棒球的訓練基地前進，為持續深化棒球向下扎根及鼓勵基層選手士氣，台南市政府體育局今邀集南市三級棒球隊到全美戲院觀賞紀錄片「冠軍之路」，該戲院也將捐出該片首日票房收入，回饋基層棒球發展。
體育局表示，紀錄片「冠軍之路」不僅讓許多球迷重溫世界棒球12強賽帶給台灣的感動，片中完整呈現中華隊一路過關斬將，在東京巨蛋冠軍賽中完封日本隊之姿，也鼓勵許多三級棒球隊勇敢逐夢，加上WBC世界棒球經典賽即將來臨，紀錄片上映更為賽事暖身應援。
體育局也說，棒球不僅是台南重點發展的體育項目之一，更是凝聚城市認同與世代情感的重要力量，尤其，亞太國際棒球訓練中心不僅是培育基層與菁英選手的重要基地，也成功承辦多項國際賽事，包含2025第八屆WBSC世界盃少棒錦標賽及2025年第12屆亞洲U15青少棒錦標賽等知名國際賽事。
體育局強調，台南長期深耕三級棒球發展，此次透過觀影活動也讓年輕選手近距離感受國家隊站上世界巔峰的歷程，期盼將冠軍精神內化為持續努力的動力，為台南培育更多優秀棒球人才，未來也將持續推動三級棒球與國際交流，讓台南作為「棒球城市」的特色品牌能持續發揚。
