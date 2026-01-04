陳亭妃展開37區鐵馬行動 這個勳章信物與他有關引話題

立委陳亭妃發起「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動，今來到六甲區，持續以鐵馬深入基層，力拚民進黨台南市長初選出線。過程中也因一款特別設計的「鐵馬妃妃旋轉勳章信物」竟與高人氣的立委王世堅有關，意外引發話題。

著鐵馬行動進入第三天，陳亭妃帶領支持者再次感謝沿途加油與線上關心的市民朋友，

她強調，鐵馬行動不是形式，而是實踐對人民的承諾，用最貼近土地的方式，走遍37區、聽見每一個聲音。

不同於以往掃街或造勢，這次鐵馬行動除了一步一腳印走進各行政區，也因一款特別設計的「鐵馬妃妃旋轉勳章信物」掀起支持者熱烈討論，沿途詢問度高、索取踴躍，甚至出現供不應求情況。

陳亭妃服務處說，這枚勳章信物之所以誕生，源自民進黨立委王世堅曾說過的一句話：「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章。」陳亭妃團隊將這句話化為具體設計理念，打造出象徵信念與陪伴的勳章信物，並以「永遠環繞在37區的鐵馬妃妃」作為核心概念，象徵無論順境或逆境，她始終在人民身邊，與市民同行。

陳亭妃表示，勳章設計最特別的是，勳章的圓盤代表台南37區，裏面的巧思是把具有台南代表性意向的孔廟（古蹟）、黑面琵鷺（生態）、虱目魚（漁業）、文旦（農業）整個呈現在裡面，然後把鐵馬妃妃採用可旋轉的設計，象徵亭妃8年把37區走透透，已經把台南藍圖做了最完整的規劃，從產業、漁業、農業、觀光、社會福利、 交通、教育、體育、災害演練、警消福利、行動政府等，已經在政見發表當中向市民報告。

陳亭妃進一步表示，這枚勳章除了是陳亭妃苦幹實幹、鐵馬精神的象徵，也寓意著陳亭妃27年的政治歷程，雖然一路走來歷經無數的抹黑、莫須有攻擊，但是因為支持者陪她挺過、走過，才能走到今天。