累計已逾1.2萬人！台南環保葬趨普及 植存區將再增2處

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南環保葬人數近年大幅成長，累計至去年底突破1萬2千人，圖為仁德中洲環保葬區。圖／台南市民政局提供
台南環保葬普及率創新高，累計至去年底環保葬人數已達1萬2190人，去年整年達1985人，占全年死亡人數的1成2，目前有大內和仁德2處植存區，大內已翻土，目前仍約有5成空間可供使用，市府規畫再增白河和安南區2處植存區，今年度白河先規畫預計可再增加3、4千個空間；另持續補助海葬每件1萬5000元。

⭐2025總回顧

台南市目前設有大內、仁德2處植存區。其中，大內生命紀念園區自2014年推廣至今，累計已植存6338位先人；仁德中洲生命紀念園區以都會公園化設計深獲青睞，自2021年啟用後，短短數年累計人數達5742人，去年更有1467人選擇植存，交通便利與環境美化是關鍵。

台南市植存1個空間收費3千元，在需求暴增下，民政局長姜淋煌表示，規畫在白河與安南區增設植存專區，白河公墓區今年度由公所提報興辦計畫，可再提供3、4千個空間，安南區青草崙公墓占地廣大，但還要與地方民意溝通。

在海葬部分，台南市13年前推動海葬，累計至去年已有110件，從當年僅有1件申請案，2021年8件，2023年27件，2024年25件，穩定增加，去年剩14件，推測是受到天氣與颱風頻擾影響。

市府表示，今年1萬5000元海葬補助將原限期3至10月擴大到全年，鼓勵民眾以更自然、環保方式為親人送行。

環保 台南 公墓

