低溫凍不住熱血 雲林林內捐血送「大烤雞」 募273袋創10年新高

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林紫斑蝶國際同濟會為此每年新年初始在林內鄉舉辦捐血活動，今年邁入第10年，今年捐血送越光米、醬油、茶葉禮盒等，並有家電摸彩，捐血500CC者再加贈大烤雞一隻，吸引民眾大排長龍。記者陳雅玲／攝影
每年冬天是血庫最缺血時刻，雲林紫斑蝶國際同濟會為此每年新年初始在林內鄉舉辦捐血活動，邁入第10年，今年捐血送越光米、醬油、茶葉禮盒等，並有家電摸彩，捐血500CC者再加贈大烤雞一隻，吸引民眾大排長龍，催出273袋熱血，創10年最高紀錄。

今天雲林創全台低溫紀錄，雖然天氣冷颼颼，林內驛站前卻「熱血沸騰」，紫斑蝶國際同濟會在林內驛站舉辦捐血活動，豐富禮品有越光米、肉乾、醬油、貢丸、飲料、茶葉禮盒等，還有小家電摸彩活動，讓捐血民眾都扛著一大袋滿載而歸，捐血500CC者再加碼大烤雞一隻，全天累計送出150隻烤雞，為血庫挹注273袋血。

捐血活動民眾熱烈響應，有人更是十年來不曾缺席，會長鄭永崧表示，當初因為每年冬天都很缺血，為此會員提議新年初始舉辦捐血活動，號召民眾捐出熱血，至今已邁入第10年，包括創會長張維崢、候任會長林柏蒼、前會長丁清峯及所有會員都動員到場協助引導民眾捐血。

張維崢表示，這次活動有人出錢，有人出力，至於熱心民眾負責出血，他也感謝王色忠、松昱順心社會福利基金會、龍宏醬油、豐義電機、春風音響、上達企業社、台灣香腸、林內7-11、淵明國中童軍團、林內國中等在地企業與商號、學校一同出錢出力，一同完成愛心捐血生命無限的任務。

台中捐血中心雲林捐血站表示，目前血庫最缺A型跟O型，都只有4.1天，不足安全庫存7天，今天捐血活動共募得273袋血。

雲林紫斑蝶國際同濟會為此每年新年初始在林內鄉舉辦捐血活動，今年邁入第10年。記者陳雅玲／攝影
雲林紫斑蝶國際同濟會為此每年新年初始在林內鄉舉辦捐血活動，今年邁入第10年，今年捐血送越光米、醬油、茶葉禮盒等，並有家電摸彩，捐血500CC者再加贈大烤雞一隻，吸引民眾大排長龍。記者陳雅玲／攝影
雲林紫斑蝶國際同濟會為此每年新年初始在林內鄉舉辦捐血活動，今年邁入第10年，今年捐血送越光米、醬油、茶葉禮盒等，並有家電摸彩，捐血500CC者再加贈大烤雞一隻，熱血民眾滿載而歸。記者陳雅玲／攝影
雲林紫斑蝶國際同濟會為此每年新年初始在林內鄉舉辦捐血活動，今年邁入第10年，今年捐血送越光米、醬油、茶葉禮盒等，並有家電摸彩，捐血500CC者再加贈大烤雞一隻，吸引民眾大排長龍。記者陳雅玲／攝影
雲林紫斑蝶國際同濟會長張維崢（左）感謝大家有錢出錢有力出力，熱心民眾負責出血，為血庫挹注資源。記者陳雅玲／攝影
