台南環保葬破1.2萬人去年創新高 超前部署再規畫兩處植存區

台南市環保葬普及率創新高，累計至去年底環保葬人數已達1萬2190人，去年一年環保葬人數更達1985 人，占全年死亡人數的1成2，目前有大內和仁德兩處植存區，大內已翻土目前仍約有5成空間可供使用，市府規畫再增白河和安南區兩處植存區，今年度白河先規畫預計可再增加3、4千個空間；也持續補助海葬每件1萬5000元。

台南市目前設有大內、仁德兩處植存區。其中，大內生命紀念園區自2014年推廣至今，累計已植存6306位先人；仁德中洲「生命紀念園區」以都會公園化設計深獲青睞，自2021年啟用後，短短數年累計人數達5614人，去年更有1467人選擇植存，交通便利與環境美化是關鍵。

台南市植存一個空間收費3千元，在需求暴增下，民政局長姜淋煌表示，規畫在白河與安南區增設植存專區，白河公墓區今年度由公所提報興辦計畫，可再提供3、4千個空間，安南區青草崙公墓占地廣大，但還要與地方民意溝通。

在海葬部分，台南市13年前推動海葬，累計至去年已有110件，從當年僅有1件申請案，2021年8件，2023年27件，2024年25件，穩定增加，去年剩14件，推測是受到受到氣候與颱風頻傳影響，市府表示今年將原限於3至10月的1萬5000元海葬補助延伸至全年，鼓勵民眾以更自然、更環保的方式為親人送行。