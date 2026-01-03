文史爭議停滯多年 台南南山公墓「跨第一步」公告C區遷葬

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府公告南山公墓C區即日起至5月底辦理遷葬，預計今年底完成遷葬與整地。圖／台南市民政局提供
台南市占地約130公頃的南山公墓重整規畫案，文史保存爭議延宕多年後，終於重啟遷葬。市府公告南山公墓C區即日起至5月底辦理遷葬，預計今年底完成遷葬與整地，由工務局闢建停車場與廣場。議員指出，南山公墓荒煙蔓草成為環境與治安死角，限制南區發展，盼持續推進殯葬專區、都市更新與文化保存的三贏目標。

⭐2025總回顧

民政局說明，南山公墓整體重整已完成前期盤點，C區爭議較少且鄰近住宅區率先啟動遷葬。C區內約有1700座墓塚，其中789座仍埋有遺骨，其餘為空墓，今起公告遷葬至5月31日，民眾接獲通知後即可辦理補償請領，若期限屆滿仍無人處理，將依法由政府代為起掘。

民政局指出，C區土地屬公兒S22用地，考量清明期間掃墓人潮眾多、停車空間長期不足，短期將優先規畫為停車場及廣場使用。由於該區已無明顯殯葬需求，後續也將視用地性質，移交有需求的機關進行整體整理。至於A、B區鄰近火葬場與竹溪橋一帶，將規畫為殯葬專區；D區無殯葬需求將交由需地機關整理，E區也可視地方需求評估闢建停車場。

市府表示，南山公墓自明末開始使用，2005年公告禁葬，區內墓塚數量約5萬座。重新規畫案自2019年啟動，期間因文史團體提出文化資產保存而暫緩，直至去年經文資處審議，確認不列為整區保留，但部分具文資身分的墓塚將採個別保存。未來在殯葬專區開發過程中，將劃設文史古蹟展示區，兼顧保存與利用。

市議員林美燕表示，地方等太久了，終於看到具體進展，但這僅是第一步，後續仍需持續推動殯葬專區，現有台南市立殯儀館位於國民路與中華南路一帶，鄰近台南國際機場，屬城市重要門面，可透過整併釋放空間、改善交通動線。

台南市政府公告南山公墓C區即日起至5月底辦理遷葬，預計今年底完成遷葬與整地。圖／台南市民政局提供
