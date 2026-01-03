台南跨年八三夭天團衝收視冠軍 黃偉哲即興開唱竟奪亞軍

台南市府今天公布台南好young跨年晚會收視創新高，據TVBS收視調查，網路直播曝光數有高達666萬人次，網路直播觀看人次約 200萬人次，TVBS-N及民視轉播的電視總觸及人數約有173萬人次，合計電視加網路收視高達373萬人次觀看。

市長黃偉哲與主持人凱希對唱「愛情限時批」，意外製造出電視轉播中的第2高收視率，僅次於當晚收視冠軍八三夭天團所帶來的表演。這次是黃偉哲任內最後一年跨年演唱會，他邀請民眾未來持續在市長臉書、社群平台留言許願2026年底想要見到的藝人，市府將在各界支持下持續努力把台南好young系列活動辦得更好。

黃偉哲笑著說感謝各位鄉親及觀眾的捧場，透過主持人凱希的詢問，他知道當天現場有不少民眾從韓國、日本、香港及台灣各個城市遠道趕來現場支持心中的偶像，因為跨年當天是上班日，有更多民眾無法趕來現場，因此選擇在家裡收看轉播，創造高達200萬的網路直播觀看次數，網路直播曝光數更是高達666萬人次。

主辦單位表示，人氣搖滾天團八三夭帶來約半小時的表演，接連演唱「想見你想見你想見你」、「致青春」等經典神曲，除了現場觀眾合唱聲浪此起彼落，也在每個人心中產生最動人的共鳴，更創造出全場晚會最高的電視收視率，足見天團的人氣與魅力。

日本全能天后鈴木愛理所帶來的表演，創造出第3高的電視收視率，身為甜美系歌姬、前早安家族女團°C-ute 成員的鈴木愛理，睽違9年再度踏上台灣，在晚會一登場，許多粉絲不斷詢問鈴木愛理登台表演時間，其甜美魅力的號召力，且魅力在電視及網路族群都不遑多讓。