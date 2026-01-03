快訊

「北捷英雄」余家昶今辦告別式！總統府致贈褒揚令⋯生前燦笑模樣曝

「四大星座」2026財星高照！巨蟹升官加薪、他尾牙抱走大獎

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林共享機車挺進西螺 輸入一句話加碼送騎乘金

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣2020年引進共享機車，是六都以外率先導入共享機車的縣市之一，截至去年底，已投入140輛服務斗六、斗南、虎尾、土庫、北港5個鄉鎮。記者陳雅玲／攝影
雲林縣2020年引進共享機車，是六都以外率先導入共享機車的縣市之一，截至去年底，已投入140輛服務斗六、斗南、虎尾、土庫、北港5個鄉鎮。記者陳雅玲／攝影

雲林縣幅員遼闊，長期面臨大眾運輸路網不夠密集的挑戰，縣府近年導入GoShare共享電動機車及Moovo公共自行車，補足公共運輸缺口，民眾使用情況踴躍，其中共享機車服務範圍涵蓋斗六、斗南、虎尾、土庫、北港等地，今年起再擴展至西螺鎮，進一步強化縣內南北向交通串聯。

⭐2025總回顧

雲林縣2020年引進共享機車，是六都以外率先導入共享機車的縣市之一，截至去年底，已投入140輛服務斗六、斗南、虎尾、土庫、北港5個鄉鎮，凡租借共享機車，前六分鐘起跳價30元，之後一分鐘3元。今年首度在西螺投入10輛共享機車，即日起加碼贈送25元騎乘金，凡在APP輸入「西螺有GOSHARE」即可享有優惠，限量2千組。

環保局長張喬維表示，西螺鎮擁有延平老街、濁水溪沿岸景點及多元在地美食，是縣內重要觀光據點，盼透過共享機車提升居民日常移動便利性，也讓外地遊客能以低碳、彈性的方式深入探索地方特色，帶動觀光發展。

環保局空氣噪音管理科長鄧雅謓指出，共享機車具備跨鄉鎮移動的高度彈性，使用熱區多集中於火車站、商業核心及觀光景點，平日以斗六火車站周邊，以及斗南、虎尾市區為主，假日則延伸至虎尾糖廠、雲林故事館等熱門景點。

張喬維表示，共享機車目前累計騎乘里程已近180萬公里，減少約15萬公斤碳排放量。隨著西螺納入服務版圖，相關文化與觀光據點可望成為新的高使用區域，進一步串聯綠色運輸與地方觀光，提升整體服務效益。

除共享機車外，雲林縣Moovo公共自行車租借情況同樣熱絡，透過共享機車進行跨鄉鎮移動，再銜接公共自行車完成短程接駁，不僅補足交通最後一哩路，也為地方觀光與日常通勤提供更完整、友善的綠色運輸選擇。

雲林縣2020年引進共享機車，是六都以外率先導入共享機車的縣市之一今年首度在西螺投入10輛共享機車。記者陳雅玲／攝影
雲林縣2020年引進共享機車，是六都以外率先導入共享機車的縣市之一今年首度在西螺投入10輛共享機車。記者陳雅玲／攝影

GoShare 雲林 火車站 公共運輸 自行車

延伸閱讀

雲林百名元旦實寶、爺爺奶奶慶生 張麗善當眾許下這願望

天公作美！王瞳謝西螺跨年好天氣　引聖經期許「忘記背後」

2026跨年晚會「烏龍派出所」配樂掀熱議！ 雲林縣府：有挑過

民進黨第三波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋

相關新聞

雲林共享機車挺進西螺 輸入一句話加碼送騎乘金

雲林縣幅員遼闊，長期面臨大眾運輸路網不夠密集的挑戰，縣府近年導入GoShare共享電動機車及Moovo公共自行車，補足公...

台南拍賣會1月6日登場 2019年份保時捷首拍底價3萬280元起跳

行政執行署台南南分署訂於6日上午10時起，在2樓拍賣室舉辦123聯合拍賣會。而動產拍賣物品有2019年Porsche M...

驚艷全場 「即將成真火舞團」前進台南偏鄉左鎮燈會演出

台南市左鎮區重要文化盛事左鎮燈會將在1月31日至3月8日登場為期37天，今年燈會在策展規模、藝術層次與社區參與面向上持續...

嘉義三寶門保安府顯神威 他捐百萬助弱勢從輪椅站起來

嘉義縣番路鄉三寶門保安府主祀廣澤尊王，神威顯赫有許多信眾，新北市三重區企業董事長陳志育受感召，發願濟助窮苦家庭，他去年捐...

影／去年初震倒台南楠西玉井、左鎮民宅 慈濟重建「安心屋」今入厝

台南山區聚落去年0121地震重創，慈濟慈善事業基金會協助楠西區、玉井區、左鎮區共6戶嚴重受損民宅住戶原地重建，「預鑄安心...

布袋戲宗師126歲冥誕！黃海岱珍藏彩樓戲台首度公開 子孫見證

為紀念布袋戲「通天教主」黃海岱大師126歲冥誕，雲林縣府攜手霹靂國際多媒體公司，在布袋戲館推出「傳藝之魂：黃海岱與戲偶之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。