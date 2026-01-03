聽新聞
0:00 / 0:00
雲林共享機車挺進西螺 輸入一句話加碼送騎乘金
雲林縣幅員遼闊，長期面臨大眾運輸路網不夠密集的挑戰，縣府近年導入GoShare共享電動機車及Moovo公共自行車，補足公共運輸缺口，民眾使用情況踴躍，其中共享機車服務範圍涵蓋斗六、斗南、虎尾、土庫、北港等地，今年起再擴展至西螺鎮，進一步強化縣內南北向交通串聯。
⭐2025總回顧
雲林縣2020年引進共享機車，是六都以外率先導入共享機車的縣市之一，截至去年底，已投入140輛服務斗六、斗南、虎尾、土庫、北港5個鄉鎮，凡租借共享機車，前六分鐘起跳價30元，之後一分鐘3元。今年首度在西螺投入10輛共享機車，即日起加碼贈送25元騎乘金，凡在APP輸入「西螺有GOSHARE」即可享有優惠，限量2千組。
環保局長張喬維表示，西螺鎮擁有延平老街、濁水溪沿岸景點及多元在地美食，是縣內重要觀光據點，盼透過共享機車提升居民日常移動便利性，也讓外地遊客能以低碳、彈性的方式深入探索地方特色，帶動觀光發展。
環保局空氣噪音管理科長鄧雅謓指出，共享機車具備跨鄉鎮移動的高度彈性，使用熱區多集中於火車站、商業核心及觀光景點，平日以斗六火車站周邊，以及斗南、虎尾市區為主，假日則延伸至虎尾糖廠、雲林故事館等熱門景點。
張喬維表示，共享機車目前累計騎乘里程已近180萬公里，減少約15萬公斤碳排放量。隨著西螺納入服務版圖，相關文化與觀光據點可望成為新的高使用區域，進一步串聯綠色運輸與地方觀光，提升整體服務效益。
除共享機車外，雲林縣Moovo公共自行車租借情況同樣熱絡，透過共享機車進行跨鄉鎮移動，再銜接公共自行車完成短程接駁，不僅補足交通最後一哩路，也為地方觀光與日常通勤提供更完整、友善的綠色運輸選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言