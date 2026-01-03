台南拍賣會1月6日登場 2019年份保時捷首拍底價3萬280元起跳

行政執行署台南南分署訂於6日上午10時起，在2樓拍賣室舉辦123聯合拍賣會。而動產拍賣物品有2019年Porsche Macan、2016年Smart、馬自達轎車及亞鑫皮件股份有限公司100萬股等，歡迎民眾競標。

台南分署指出，這次動產拍賣活動最吸晴的物件為2019年份Porsche Macan，1984CC，該車輛滯欠燃料費6180元、罰鍰2萬4100元，合計金額3萬280元，為第一次拍賣，訂有底價，歡迎有興趣的買家前來應買。