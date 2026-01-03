快訊

台南拍賣會1月6日登場 2019年份保時捷首拍底價3萬280元起跳

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
這次拍賣會最吸晴的物件為2019年份PORSCHE MACAN，1984CC，該車輛滯欠燃料費、罰鍰，合計金額3萬280元，為第一次拍賣，訂有底價。圖／台南分署提供
這次拍賣會最吸晴的物件為2019年份PORSCHE MACAN，1984CC，該車輛滯欠燃料費、罰鍰，合計金額3萬280元，為第一次拍賣，訂有底價。圖／台南分署提供

行政執行署台南南分署訂於6日上午10時起，在2樓拍賣室舉辦123聯合拍賣會。而動產拍賣物品有2019年Porsche Macan、2016年Smart、馬自達轎車及亞鑫皮件股份有限公司100萬股等，歡迎民眾競標。

⭐2025總回顧

台南分署指出，這次動產拍賣活動最吸晴的物件為2019年份Porsche Macan，1984CC，該車輛滯欠燃料費6180元、罰鍰2萬4100元，合計金額3萬280元，為第一次拍賣，訂有底價，歡迎有興趣的買家前來應買。

台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請民眾於應買前詳細了解拍賣公告上記載，並請記得攜帶國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌；如未登記領取號碼牌，是不能參與競價拍賣的。

這次動產拍賣物品還包括2016年SMART、馬自達轎車及亞鑫皮件股份有限公司100萬股等，歡迎民眾競標。圖／台南分署提供
這次動產拍賣物品還包括2016年SMART、馬自達轎車及亞鑫皮件股份有限公司100萬股等，歡迎民眾競標。圖／台南分署提供

相關新聞

雲林共享機車挺進西螺 輸入一句話加碼送騎乘金

雲林縣幅員遼闊，長期面臨大眾運輸路網不夠密集的挑戰，縣府近年導入GoShare共享電動機車及Moovo公共自行車，補足公...

驚艷全場 「即將成真火舞團」前進台南偏鄉左鎮燈會演出

台南市左鎮區重要文化盛事左鎮燈會將在1月31日至3月8日登場為期37天，今年燈會在策展規模、藝術層次與社區參與面向上持續...

嘉義三寶門保安府顯神威 他捐百萬助弱勢從輪椅站起來

嘉義縣番路鄉三寶門保安府主祀廣澤尊王，神威顯赫有許多信眾，新北市三重區企業董事長陳志育受感召，發願濟助窮苦家庭，他去年捐...

影／去年初震倒台南楠西玉井、左鎮民宅 慈濟重建「安心屋」今入厝

台南山區聚落去年0121地震重創，慈濟慈善事業基金會協助楠西區、玉井區、左鎮區共6戶嚴重受損民宅住戶原地重建，「預鑄安心...

布袋戲宗師126歲冥誕！黃海岱珍藏彩樓戲台首度公開 子孫見證

為紀念布袋戲「通天教主」黃海岱大師126歲冥誕，雲林縣府攜手霹靂國際多媒體公司，在布袋戲館推出「傳藝之魂：黃海岱與戲偶之...

