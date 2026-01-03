驚艷全場 「即將成真火舞團」前進台南偏鄉左鎮燈會演出

台南市左鎮區重要文化盛事左鎮燈會將在1月31日至3月8日登場為期37天，今年燈會在策展規模、藝術層次與社區參與面向上持續深化，也獲得多位在地與跨域企業、團體的實質支持，展現民間力量攜手地方文化的溫暖能量，邀請台灣首屆國際火舞藝術節「火神祭」演出團隊「即將成真火舞團」2月28日在左鎮國小演出。

策展團隊菜寮溪產業觀光協會表示，左鎮燈會並非單一活動，而是一場結合地方工藝、藝術創作、文化記憶與公共空間的集體行動。能夠一步步走到現在，除了社區夥伴長期投入外，更仰賴企業與社會團體的信任與行動支持。

在藝術展演層面，在左鎮子弟亨達模具股份有限公司董事長黃清樹全力贊助下，驚豔全台的台灣首屆國際火舞藝術節「火神祭」演出團隊「即將成真火舞團」將在左鎮燈會期間2月28日於左鎮國小演出。透過光影與肢體，為左鎮夜空增添震撼而富含象徵性的視覺語言；燈光與音響等專業技術資源的投入，也讓整體展演品質得以全面提升，使藝術得以被完整呈現。

本屆燈會獲得多位企業與團體主動響應，首先響應的是黃清樹，他號召偉田公司董事長劉福田、偉群實業董事長蔡勇村及惠丞建設董事長簡廷恩共襄聖舉，以實際行動支持地方文化發展；另一位左鎮子弟國際獅子會300 E-5區第七專區主席郭清進在自己為燈會盡一分心力的同時，也邀集社區人士共同投入，為地方注入更多公共關懷的力量。

左鎮區長李燿州指出，這些支持並非單向的「贊助關係」，而是一種對地方價值的認同與同行。企業不只是提供資源，更是左鎮文化風景的一部分；每一分投入，都是對土地、人群與未來的回應。