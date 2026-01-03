快訊

嘉義三寶門保安府顯神威 他捐百萬助弱勢從輪椅站起來

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣三寶門保安府今年發放每戶現金3000元及物資幫助弱勢，吸引民眾一大早排起長隊。記者黃于凡／攝影
嘉義縣三寶門保安府今年發放每戶現金3000元及物資幫助弱勢，吸引民眾一大早排起長隊。記者黃于凡／攝影

嘉義縣番路鄉三寶門保安府主祀廣澤尊王，神威顯赫有許多信眾，新北市三重區企業董事長陳志育受感召，發願濟助窮苦家庭，他去年捐款160萬元，坐輪椅發紅包，今年行走自如、氣色紅潤，再捐款180萬元，感謝廣澤尊王庇佑。番路及竹崎鄉公所頒發感謝狀給陳志育。

陳志育說，他去年身體狀況不佳，是坐輪椅來發紅包的，在廣澤尊王的庇佑下，今年身體健康可以站立行走，這段機運讓他有所體悟，希望發揮小我幫助社會更多人，希望透過寒冬送暖活動，拋磚引玉吸引更多善心人士，做善事幫助弱勢團體，是非常有意義的事情。

三寶門保安府主委王豐榮說，感謝陳志育捐助善款180萬元，幫助竹崎鄉和番路鄉弱勢邊緣戶，每戶可領紅包3000元、物資1份，共600多戶受惠；也感謝雲林縣企業董事長曾順元、吳清泉、許洺銚、魏誌成、魏隆評及台中縣大里國際傑人會捐助大批物資。

議長張明達今到三寶門保安府參加寒冬送暖活動，張明達說，廣澤尊王神威顯赫，指示主委王豐榮籌建廟宇，落成後連年幫助弱勢戶及邊緣戶，陳志育大力號召友人做公益，發揮扶世濟民精神，希望以善的循環，讓受助家庭感受到廣澤尊王庇佑，為社會注入正能量。

嘉義縣番路鄉三寶門保安府1982年籌建，來自台中市的王豐榮受到廣澤尊王托夢指示，從原本無深入信仰，來到完全沒有地緣關係的嘉義縣協助建廟，1982年起籌建，2022年竣工落成，由簡易小廟變成3層樓精緻廟宇，前後耗時長達30年之久，總花費超過2億元。

嘉義縣三寶門保安府今年發放每戶現金3000元及物資幫助弱勢，竹崎鄉及番路鄉公所頒發感謝狀。記者黃于凡／攝影
嘉義縣三寶門保安府今年發放每戶現金3000元及物資幫助弱勢，竹崎鄉及番路鄉公所頒發感謝狀。記者黃于凡／攝影
新北市三重區企業董事長陳志育去年身體狀況不佳，坐輪椅捐款160萬元幫助弱勢。聯合報系資料照
新北市三重區企業董事長陳志育去年身體狀況不佳，坐輪椅捐款160萬元幫助弱勢。聯合報系資料照
嘉義縣三寶門保安府今年發放每戶現金3000元及物資幫助弱勢，吸引逾千名民眾齊聚，警方宣導過年期間慎防詐騙。記者黃于凡／攝影
嘉義縣三寶門保安府今年發放每戶現金3000元及物資幫助弱勢，吸引逾千名民眾齊聚，警方宣導過年期間慎防詐騙。記者黃于凡／攝影
新北市三重區企業董事長陳志育今年可站立行走，他認為受到廣澤尊王庇佑，今天再捐180萬元救助弱勢。記者黃于凡／攝影
新北市三重區企業董事長陳志育今年可站立行走，他認為受到廣澤尊王庇佑，今天再捐180萬元救助弱勢。記者黃于凡／攝影

