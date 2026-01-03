影／去年初震倒台南楠西玉井、左鎮民宅 慈濟重建「安心屋」今入厝

台南山區聚落去年0121地震重創，慈濟慈善事業基金會協助楠西區、玉井區、左鎮區共6戶嚴重受損民宅住戶原地重建，「預鑄安心屋」今天啟用，受災戶開心「入厝」。黃偉哲與在地區里長、社會局主秘等到場見證，感謝慈濟志工、善心人士與證嚴上人體現大愛。

「預鑄安心屋」 只用了45工作天就完工，不但速度快、品質也受稱讚。慈濟表示，協助興建「預鑄安心屋」，是要讓受災鄉親能在安全無虞的環境中，盡早重返家園。

李姓受災戶說，整個重建過程他都在旁觀看，真的要稱讚慈濟人的用心，這房屋有雙層地板、比一般的鋼構屋堅固，小小的氣密窗一個就要一萬多元。

另一馬姓重建住戶說，因為房屋受損嚴重，必須整個打掉，感謝市政府媒合慈濟幫忙，慈濟新建的過程中雖然遇到風災，快速完成，而且耐震係數比法規要求的還要高，建材也都是用最好的，真的很感謝，

受災戶都是在偏遠的楠西密枝山區聚落，上午捐贈暨入厝儀式，黃偉哲呂市府新聞處長蘇恩恩、社會局員工及地方人士、慈濟代表出席見證。慈濟也準備了快煮壺、鍋子、床被組，以及水果、應景的年糕、發糕、蘿蔔糕等10幾項入住禮，祝福住戶平安入住。

慈濟表示，正協助0121地震嚴重受損民宅住戶援建「慈濟大愛屋」，包含原地重建「獨棟預鑄安心屋」、異地重建集合式中繼福利住宅。此次在楠西區、玉井區及左鎮區共興建6棟預鑄安心屋，其中楠西區4棟。