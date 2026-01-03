聽新聞
0:00 / 0:00
布袋戲宗師126歲冥誕！黃海岱珍藏彩樓戲台首度公開 子孫見證
為紀念布袋戲「通天教主」黃海岱大師126歲冥誕，雲林縣府攜手霹靂國際多媒體公司，在布袋戲館推出「傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」特展，昨天揭幕，首度公開黃海岱生前使用傳統彩樓、布景戲台，以及罕見木製、鐵製戲箱，帶戲迷走進掌中藝術深厚根基。
⭐2025總回顧
雲林2007年起將每年1月2日訂為「雲林布袋戲日」，今年逢黃海岱126歲冥誕，特展開幕吸引布袋戲界重量級人物齊聚，包括黃海岱兒子黃逢時、孫子暨霹靂國際多媒體董事長黃文章、虎尾鎮長林嘉弘、鎮代會主席陳明聖及多名藝師。虎尾平和國小布袋戲團開場演出，純熟操偶與口白展現傳承成果。
黃逢時感性分享前一晚回憶父親心情。他說，父親對布袋戲堅持與投入至今仍令人動容，不僅身段、口白一流，連鑼鼓配樂都親力親為，從手札可看見他對藝術的熱愛。
黃文章以「一生志業」形容祖父對布袋戲付出。他指出，黃海岱不只是表演者，更是創作者與教育者，將布袋戲視為生命核心，承諾將延續這項精神，讓布袋戲成為黃家「傳承千年志業」，持續在時代中進化。
副縣長陳璧君表示，展覽最大亮點是首度公開多項珍貴史料，包含早年巡演使用彩樓與戲箱，完整呈現傳統布袋戲融合宗教、文學與藝術樣貌；勾勒黃家三代創作軌跡，從黃海岱傳統根基，到黃文章引領霹靂布袋戲走向影像化、國際化轉型，見證掌中藝術華麗轉身。特展即日起展出至3月底。
縣長張麗善指出，黃海岱家族對台灣傳統文化貢獻無可取代，布袋戲已成為台灣最具代表性文化意象之一。展覽不只緬懷大師，更是讓大眾理解布袋戲歷史演進，縣府將持續投入資源，讓台灣布袋戲國際舞台持續發光。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言