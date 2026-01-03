聽新聞
確保合法、嚴查流向 台南廚餘清運車沒裝GPS要罰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市場處在傳統市場與夜市推動生、熟廚餘分流以及減量工作。圖／台南市場處提供
台南嚴查廚餘流向，昨起廚餘清運業者須持合法清除證，並比照土石方運送安裝GPS，落實運輸流向追蹤管理，違規可處6萬至30萬元罰鍰，環保局指出，將透過聯合稽查確保清除業者合法作業；另台南市場處也加強在傳統零售市場及夜市宣導及推動配套，落實廚餘減量及生熟廚餘分流回收。

環保局長許仁澤表示，過去部分廚餘養豬多由豬農回收，配合非洲豬瘟防疫政策，市府宣布全面禁用廚餘養豬，並啟動跨局處廚餘應變處理作業，除了須委由合法清運業者清運，為掌握廚餘流向，清運車都強制安裝GPS監控，會與警方合作，透過聯合稽查確保廚餘合法處理，同步調查GPS裝設情形，確保廢棄物運輸流程可掌握。

環保局指出，昨起廚餘清運業者須持合法清除證，比照土石方運送安裝GPS，追蹤運輸流向，依據台南市營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例，違反規定可處6萬至30萬元罰鍰，如運送車輛未裝設GPS追蹤系統或軌跡資料不完整，都會依相關管理要點處罰。

台南是小吃美食之都，市場處加強宣導傳統市場與夜市推動生、熟廚餘分流及減量工作，市場處代理處長林士群表示，去年11月20日台南宣布廚餘全面禁止養豬，著手加強宣導攤商依實際需求備貨、避免剩食，並鼓勵消費者按量購買、自備容器外帶，落實惜食減量。

林士群說，市場垃圾由環保局協助清運，但以往都是混在一起未分類，昨起明確要求分為一般垃圾、資源回收與廚餘3類，其中廚餘更須細分為生、熟兩種，確實分類瀝乾水分，可提升後端去化效率，降低環境負荷。

