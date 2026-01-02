冬季火警高峰期台塑開防火課 餐飲業家長會長親自操課

進入冬季居家火警高峰期，台塑企業結合雲林縣消防局第三大隊北五分隊，在橋頭國小開了一堂別具臨場感的防火課，小朋友在模擬火災實境的煙霧室中學習逃生，觀摩機器人救火，感受火災的可怕並見識科技救災的進步，家長會長、義消隊員許耿華以自身經營餐飲業經驗，教大家用電用火「5不1沒有」要領，小朋友受益良多。

消防第三大隊長陳岳謄說，雲林消防局統計分析，火災發生原因前三名分別為家電使用不當、菸蒂及遺留火種，為降低火災傷亡，強化用火用電安全認知，設計生動有趣的闖關與課程，走進校園，培養防火避難小尖兵向下札根。

麥寮鄉長許忠富、校長黃建中陪同學童逐站闖關體驗，其中以煙霧火災逃生應變和機器人救火，讓小朋友印象深刻，尤其在暗無燈光煙霧瀰漫的暗室中，如何沿著牆邊爬行逃難，宛如親臨火警實境，有點怕怕卻也能冷靜逃離火場，並牢牢記住流行金句「從從容容、連滾帶爬」的逃難技巧，他們覺得很有趣也很有成就感。

除了防火逃生，和生活息息相關的家電用品也格外引起小朋友興趣，包括手機充電和電線使用常識，許耿華親自操課，以生活小故事講解，更為貼切精彩，他分享自身用火、用電安全經驗，強調爐火烹調安全以及電氣的使用要領，強調居家用電的 「5不1沒有」原則，即用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭插座不潮溼污損電源不用不插、電器周圍不放可燃物等5不。以及不使用沒有CNS安全標章的電器。