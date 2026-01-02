黃敏惠、陳姿妏參拜白沙屯拱天宮 力邀「粉紅超跑」再抵嘉市贊境

嘉義市長黃敏惠、市議長陳姿妏、嘉市大福興宮主任委員曾東本上午率領市議員、里長、大福興宮管理委員會及信眾等上百人，到苗栗縣白沙屯拱天宮參香，邀請「粉紅超跑」再度蒞臨嘉市贊境賜福，獲白沙屯拱天宮主委洪文華率委員、幹部熱烈接待。

黃敏惠表示，上次粉紅超跑到嘉市是2023年，是歷史上第一次白沙屯媽祖來嘉市贊境，也是剛經歷完嚴峻疫情恢復期。媽祖到來給嘉市滿滿的祝福，讓市民有更大勇氣，造就嘉市這幾年來繁榮進步。去年嘉市剛遭受颱風嚴重侵襲，祈願媽祖能夠再次蒞臨嘉市贊境賜福，給嘉市更多的祝福。

白沙屯拱天宮主任委員洪文華表示，之前去嘉市贊境感受到嘉市宮廟及市民滿滿熱情，媽祖所到之處受到熱烈歡迎與接待，印象非常深刻。今天市長、議長和上百名鄉親再度邀請，會在委員會提出討論，希望能夠再次促成白沙屯媽祖到嘉市賜福。

黃敏惠感謝大福興宮和雲林至善協會居中牽線，促成粉紅超跑先前首次抵嘉，本次也協助白沙屯媽祖再次至嘉市贊境相關規畫。嘉市府民政處表示，市長、議長率隊前往白沙屯拱天宮參香，是展現市府團隊和市民殷殷期盼和準備好了的態度。細節仍在規畫，確切時間路線，仍需與拱天宮和嘉市宮廟及所有協力團隊共同協商討論。