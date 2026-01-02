中央總預算未過…台南水利局：丹娜絲暴潮重創沿海 治水「卡關」

去年7月丹娜絲風災，在台南沿海掀起500年一遇的暴潮，台南市府趁著乾季加速防洪工程，但中央總預算未通過使工程推進出現隱憂。水利局表示，目前台南治水預算尚有170億元的缺口，中央總預算卡關，將立即衝擊今年17.2億元的預算。

水利局長邱忠川表示，風災過後，市府已在第一時間完成防洪牆、增設抽水機等應急工程，也透過沙腸袋等方式填補七股外海的沙洲。但中長期的治水工程，如排水系統的整治，包括渠道拓寬與護岸加高，費用高達上億元，急需中央支援，否則難以趕上汛期前施作。

以風災受影響最大的西寮社區為例，要阻擋暴潮，除了外海沙洲復育，鄰近的大寮排水系統，也要建置防潮閘門與蓄洪池，預估治理經費就要4.45億元。而中央總預算卡關，有如凍結工程預算，在卡關期間原本可推進的防洪工程，若拖到明年才施工，居民在七月汛期來臨時能獲得的保護就會減少。

水利局表示，治水預算攸關社區安全，感謝地方公職與民意代表，不分黨派都支持台南水利局的預算。盼望國會能盡快通過中央總預算，讓地方治水經費能順利到位，中央部會與地方可以攜手面對極端氣候，共同為沿海居民提升防洪量能。