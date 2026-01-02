6億打造運動新地標 斗南小東休閒運動中心啟動招商 拚7月營運
雲林縣政府斥資逾6億元興建「斗南小東休閒運動中心」，工程進度已達74.8%，預計4月完工、7月營運。由於業者詢問踴躍，縣府已啟動促進民間參與公共建設ROT招商作業，1月7日下午2時在斗南鎮公所3樓大禮堂舉辦招商說明會，廣邀具備運動場館及休閒服務經驗的優質廠商參與。
交通工務局長汪令堯表示，小東休閒運動中心位於斗南鎮小東市地重劃區，交通條件佳，具備發展區域型運動休閒據點的潛力。場館為地上3層、地下1層建築，總樓地板面積超過8千平方公尺，地下層為汽、機車停車空間；1樓設有室內、外游泳池及商業店鋪；2樓為多功能彈性空間；3樓健身房與體適能中心，可滿足不同年齡層運動與休閒需求。
小東休閒運動中心，目前工程進度已達74.8%，預計4月完工、7月營運。縣府啟動招商作業，財政處指出，本案採ROT方式辦理，營運年期10年，另設有6年1次優先定約機制，初期投資規模預估1500萬元以上，未來收費及營運模式將由民間機構提出計畫，經縣府核定後實施，以兼顧公共服務品質與市場彈性。
縣長張麗善表示，斗南小東休閒運動中心完工後，將成為斗南及周邊地區重要的運動休閒據點，帶動地方發展，縣府期待透過招商引入專業團隊，落實公私協力、共創多贏。本案招商相關文件及說明資料，已公告在財政部促進民間參與公共建設資訊網，公告至2月13日止。
