快訊

總統府今發布總統令 任命陳建仁為新任中研院院長

饒慶鈴「台東模式」輾壓全國跨年 他分析5大成功原因：教科書等級案例

社會安全網淪淫魔網！妻當共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女

6億打造運動新地標 斗南小東休閒運動中心啟動招商 拚7月營運

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府斥資逾6億元興建「斗南小東休閒運動中心」，目前工程進度已達74.8%，預計今年4月完工、7月正式營運。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府斥資逾6億元興建「斗南小東休閒運動中心」，目前工程進度已達74.8%，預計今年4月完工、7月正式營運。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府斥資逾6億元興建「斗南小東休閒運動中心」，工程進度已達74.8%，預計4月完工、7月營運。由於業者詢問踴躍，縣府已啟動促進民間參與公共建設ROT招商作業，1月7日下午2時在斗南鎮公所3樓大禮堂舉辦招商說明會，廣邀具備運動場館及休閒服務經驗的優質廠商參與。

⭐2025總回顧

交通工務局長汪令堯表示，小東休閒運動中心位於斗南鎮小東市地重劃區，交通條件佳，具備發展區域型運動休閒據點的潛力。場館為地上3層、地下1層建築，總樓地板面積超過8千平方公尺，地下層為汽、機車停車空間；1樓設有室內、外游泳池及商業店鋪；2樓為多功能彈性空間；3樓健身房與體適能中心，可滿足不同年齡層運動與休閒需求。

小東休閒運動中心，目前工程進度已達74.8%，預計4月完工、7月營運。縣府啟動招商作業，財政處指出，本案採ROT方式辦理，營運年期10年，另設有6年1次優先定約機制，初期投資規模預估1500萬元以上，未來收費及營運模式將由民間機構提出計畫，經縣府核定後實施，以兼顧公共服務品質與市場彈性。

縣長張麗善表示，斗南小東休閒運動中心完工後，將成為斗南及周邊地區重要的運動休閒據點，帶動地方發展，縣府期待透過招商引入專業團隊，落實公私協力、共創多贏。本案招商相關文件及說明資料，已公告在財政部促進民間參與公共建設資訊網，公告至2月13日止。

雲林縣政府斥資逾6億元興建「斗南小東休閒運動中心」，目前工程進度已達74.8%，預計今年4月完工、7月正式營運。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府斥資逾6億元興建「斗南小東休閒運動中心」，目前工程進度已達74.8%，預計今年4月完工、7月正式營運。記者陳雅玲／攝影

運動中心 公共 財政

延伸閱讀

廚餘禁養豬 台南決重啟「廚餘生質能源廠」ROT 盼兩年完工

從不敢報名到橫掃大獎 雲林田徑場、芒果大道獲工程界奧斯卡獎肯定

鬼屋變書屋！全台僅存糧食局舊糧倉 雲林斗南鐵道小書屋動工

斗南公路兩車對撞車禍 小貨車斷頭2亡、2傷 驚悚過程全曝光

相關新聞

去年國運籤抽到下下籤 南鯤鯓代天府今年先選吉祥字 「旺」

台南北門南鯤鯓代天府國運籤連年抽到下下籤，12根大檜木牌樓去年颱風還被吹倒。今年元旦廟方辦迎新年活動，以「興、旺、發」3...

6億打造運動新地標 斗南小東休閒運動中心啟動招商 拚7月營運

雲林縣政府斥資逾6億元興建「斗南小東休閒運動中心」，工程進度已達74.8%，預計4月完工、7月營運。由於業者詢問踴躍，縣...

載廚餘車輛比照土石方運送 台南今起需裝GPS、違者開罰

台南嚴查廚餘流向，今起需具有合法清除證的運輸業者，比照剩餘土石方運送都須安裝GPS，落實運輸流向追蹤管理，違規者可處6萬...

每月上萬趟接送 台南長照交通車擴增車輛及推線上預約

台南市已邁入超高齡社會，每5人就有1人是65歲以上長者，台南市衛生局表示，今年持續擴充長照交通服務量能，同步推動數位化預...

嘉義地檢署對面掛律師招牌 王輝興卸下檢察官法袍轉任律師

去年年底退休的嘉義地檢署主任檢察官王輝興，新年轉換跑道，在熟悉司法場域展開全新篇章，上午「正興聯合律師事務所」開幕，就在...

從沙鍋魚頭戰場到甜點新勢力 林聰明VS陳聰明沙鍋魚頭戰話題又被提起

嘉義市美食圈新年再掀起話題，不是因為哪家沙鍋魚頭店推出新品，而是曾轟動一時「沙鍋魚頭戰火」，隨著陳聰明沙鍋魚頭舊店址迎來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。