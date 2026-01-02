快訊

日本皇室賀年活動插曲！前排男子全裸驚動日皇 邊發怪聲邊脫衣遭逮

論文如「犯罪心得報告」高雄社會安全網高層性侵少女 檢起訴求重刑

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

聽新聞
0:00 / 0:00

廚餘禁養豬…台南重啟「廚餘生質能源廠」ROT 盼兩年完工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局長許仁澤說明要重啟廚餘生質能中心計畫，處理廚餘兼能發電。記者吳淑玲／攝影
台南市環保局長許仁澤說明要重啟廚餘生質能中心計畫，處理廚餘兼能發電。記者吳淑玲／攝影

台南城西焚化爐更新爐春節後啟用，市府環保局表示，將優先處理現有露天堆置垃圾及風災垃圾，部分廚餘納入焚化，針對外界憂心廚餘水分高恐影響焚化爐壽命，環保局將重啟廚餘生質能源廠，採ROT模式，每日可處理160公噸以上，兼發電回收，預計兩年完工。

⭐2025總回顧

城西焚化爐更新工程自2020年規畫、2023年動工，環保局指出，目前工程進度順利，春節後將試營運，新焚化爐設計日處理量可達900公噸，設計熱值提升至2800 kcal/kg，發電效率將超過25%，大幅提升垃圾轉化為能源的效率，落實循環經濟目標。

外界關切廚餘處理，台南市目前每日廚餘約120公噸，採焚化爐焚化65公噸、堆肥55公噸雙軌並行。環保局指出，短期內將擴增堆肥廠發酵槽並添購高效脫水設備，預計可增加18公噸處理量；長期規畫則透過「廚餘再利用設施整建營運移轉案」，預計增加每日160公噸的處理量，解決長期廚餘處理壓力。

環保局強調，生、熟廚餘仍維持分流回收，生廚餘主要用於堆肥，熟廚餘則送高速發酵廠處理，以確保資源有效回收，全面禁止廚餘養豬後，重啟廚餘生質能源中心正逢其時，規畫每日可處理160公噸以上的生、熟廚餘及有機廢棄物，不僅減輕焚化爐壓力，也可透過發電回收能量。

環保局長許仁澤說，幾年前曾規畫城西垃圾焚化廠旁2公頃土地，招商興建廚餘生質能中心。當時計畫由廠商投資興建廚餘生質能中心及3處廚餘收運站，回收台南市的生、熟廚餘及有機廢棄物再利用，但因廚餘可養豬，因廚餘數量不足計畫暫時中止，如今廚餘全面禁養豬後，廚餘生質能源廠是重啟的好時間，將重新檢視後，原則會依促參條例，鼓勵業者提興辦計畫加快流程。

廚餘 焚化爐 台南

延伸閱讀

台中買廚餘機補助5000元！登記首日系統卡卡 市府：啟動分流改善

載廚餘車輛比照土石方運送 台南今起需裝GPS、違者開罰

新制上路家戶廚餘全進焚化！台中率先引進這設備脫水 日處理60噸減壓

禁廚餘養豬「落日轉型期」 苗縣僅3業者獲准最後1年使用事業廚餘

相關新聞

去年國運籤抽到下下籤 南鯤鯓代天府今年先選吉祥字 「旺」

台南北門南鯤鯓代天府國運籤連年抽到下下籤，12根大檜木牌樓去年颱風還被吹倒。今年元旦廟方辦迎新年活動，以「興、旺、發」3...

黃敏惠、陳姿妏參拜白沙屯拱天宮 力邀「粉紅超跑」再抵嘉市贊境

嘉義市長黃敏惠、市議長陳姿妏、嘉市大福興宮主任委員曾東本上午率領市議員、里長、大福興宮管理委員會及信眾等上百人，到苗栗縣...

中央總預算未過…台南水利局：丹娜絲暴潮重創沿海 治水「卡關」

去年7月丹娜絲風災，在台南沿海掀起500年一遇的暴潮，台南市府趁著乾季加速防洪工程，但中央總預算未通過使工程推進出現隱憂...

6億打造運動新地標！斗南小東休閒運動中心啟動招商 拚7月營運

雲林縣政府斥資逾6億元興建「斗南小東休閒運動中心」，工程進度已達74.8%，預計4月完工、7月營運。由於業者詢問踴躍，縣...

廚餘禁養豬…台南重啟「廚餘生質能源廠」ROT 盼兩年完工

台南城西焚化爐更新爐春節後啟用，市府環保局表示，將優先處理現有露天堆置垃圾及風災垃圾，部分廚餘納入焚化，針對外界憂心廚餘...

載廚餘車輛比照土石方運送 台南今起需裝GPS、違者開罰

台南嚴查廚餘流向，今起需具有合法清除證的運輸業者，比照剩餘土石方運送都須安裝GPS，落實運輸流向追蹤管理，違規者可處6萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。