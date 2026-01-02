去年國運籤抽到下下籤 南鯤鯓代天府今年先選吉祥字 「旺」

台南北門南鯤鯓代天府國運籤連年抽到下下籤，12根大檜木牌樓去年颱風還被吹倒。今年元旦廟方辦迎新年活動，以「興、旺、發」3字向五府千歲請示馬年吉祥字，結果王爺選出「旺」字。

廟方表示，「旺」字代表「今年台灣要旺了。」不過有信徒表示，南鯤鯓代天府幾乎每年抽到下下籤，被部分不理性民眾批評唱衰台灣，希望這次先抽吉祥字，國運籤也會變成好籤。

去年7月丹娜絲颱風重創南台灣，更吹倒南鯤鯓代天府前大山門檜木牌樓，許多信徒認為剛好對應去年的國運籤「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」、代表國運走到谷底。

山門前大牌樓何時重建各方關注，南鯤鯓廟籌募重建捐款，廟方總幹事侯賢名說，五府千歲降駕指示5年內要重建大山門牌樓，有各方信眾相信王爺神威顯赫，出錢出力支持，廟方相信5年內「絕對沒問題」，今年將進行牌樓建築圖設計，應該可以在3、4年內重建完成牌樓。

娜絲颱風17級強風襲擊南鯤鯓代天府，廟前高14米、寬30米的全檜木山門牌樓傾倒，該牌樓是40多年前全檜木梁柱接榫石頭基座方式打造，每根都是數百年以上檜木，當時價格每根400至500萬。

廟方指出，蛇年大年初一抽出的國運籤，籤詩註記「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」，當時民俗專家解讀為下下籤，讓信徒嘖嘖稱奇的是除了國家多災多難，沒想到連王爺總廟都遭殃。

南鯤鯓廟元旦以「興、旺、發」3字請示馬年吉祥物，最後獲五府千歲王爺同意選出「旺」字。廟方說，將在農曆丙午年大年初一清晨5點開廟門、贈參與信徒「旺」吉祥字吊飾，期待新的一年帶來萬事興旺、好運旺旺來。