嘉市民族國小西側公辦都更2期招商 近年規模最大

中央社／ 嘉義市2日電

嘉義市民族國小西側公辦都更2期於去年底正式公告招商，面積約2976坪，土地權屬全數公有，整體投資金額預估超過50億元，為嘉義市近年來規模最大公辦都更招商案之一。

嘉義市長黃敏惠今天透過新聞稿表示，民族國小西側公辦都更2期位處市中心，緊鄰民族路、垂楊路等主要幹道，周邊串聯文化路商圈、東市場、影城及文教生活圈，區位條件成熟、生活機能完整，是市中心少有兼具規模、土地完整且權屬單純的開發基地。

嘉義市都市發展處表示，民族國小西側公辦都更2期基地屬商業區，面積約9837平方公尺（約2976坪），且土地權屬全數為公有，分屬嘉義市政府、教育部及財政部國有財產署所有，無私有產權整合問題，現況地上物均已清空，具備可即時啟動開發優勢。

嘉義市都發處說，透過公辦都市更新機制，可導入住宅、商業及公共服務空間，更規劃多項公益回饋設施，包括社會住宅、社會福利設施及公共停車空間。預計更新後，透過都市更新容積獎勵，可開發樓地板面積將超過8萬平方公尺，整體投資金額預估超過新台幣50億元，為嘉義市近年來市中心規模最大、條件最優的公辦都更招商案件之一。

嘉義市政府表示，民族國小西側公辦都更2期已正式公告招商，公告期間至今年4月28日，將於今年1月19日及1月28日，分別在嘉義市及台北市辦理招商說明會。

嘉義 都更

