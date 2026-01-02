每月上萬趟接送 台南長照交通車擴增車輛及推線上預約

台南市已邁入超高齡社會，每5人就有1人是65歲以上長者，台南市衛生局表示，今年持續擴充長照交通服務量能，同步推動數位化預約機制。今天起正式導入線上預約平台，提升接送服務的即時性與便利性。

南市衛生局指出，南市長照交通接送車輛數，自2023年的76輛逐年增加至2025年的128輛，每月平均提供約1萬多趟次接送服務，減少民眾預約不到車的情形，南市府規畫在2026年將車輛數擴增至140輛，並於1月2日正式導入線上預約平台，除了保留原有電話預約方式外，長照個案及其家屬也可透過網路進行預約，提升長照服務的便捷性。

南市衛生局表示，「台南長照交通服務預約平台」目前提供兩種預約管道，分別為LINE 官方帳號（ID：@906zutyh）及官方網站（tainan.ltc-car.org），市民可依需求選擇使用。

其中，LINE預約功能特別設計帳號綁定機制，每一個LINE帳號最多可綁定4位長照個案，而每一位個案也可被最多4個LINE帳號綁定，讓家庭成員或照顧者，可共同協助預約及查詢派車狀況，兼顧靈活性與管理效率。

另台南市里社區活動中心入口網站也全面導入「響應式網頁設計」，讓民眾以手機、平板或電腦瀏覽皆能順暢操作。 民政局長姜淋煌表示，為落實「網路代替走路」的便民理念，今年也推出租借活動中心線上繳費功能，提供多元繳費方式，民眾無須親自臨櫃即可完成申請與繳費，有效節省時間與交通成本，打造更人性化的數位公共服務。