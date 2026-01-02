快訊

嘉義地檢署對面掛律師招牌 王輝興卸下檢察官法袍轉任律師

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
去年退休的嘉義地檢署主任檢察官王輝興（中）新年轉換跑道，上午「正興聯合律師事務所」開幕，合夥律師簡偉閔（右），嘉市律師公會理事長王振名（左）祝賀，2人過去同為檢察官，如今先後轉換跑道披律師袍，引人注目。記者魯永明／攝影
去年退休的嘉義地檢署主任檢察官王輝興（中）新年轉換跑道，上午「正興聯合律師事務所」開幕，合夥律師簡偉閔（右），嘉市律師公會理事長王振名（左）祝賀，2人過去同為檢察官，如今先後轉換跑道披律師袍，引人注目。記者魯永明／攝影

去年年底退休的嘉義地檢署主任檢察官王輝興，新年轉換跑道，在熟悉司法場域展開全新篇章，上午「正興聯合律師事務所」開幕，就在嘉檢對面大樓，象徵從偵查第一線退下，轉換律師持續守護正義公理。嘉市律師公會理事長王振名到場祝賀，2人過去同為檢察官，如今先後轉換跑道披律師袍，引人注目。

事務所門前蘭花盆花一字排開，室內牆面掛滿祝賀匾額，展現王輝興累積人脈人氣。嘉義縣警察局長李權哲、嘉市警察局長陳明志、嘉縣議員黃啟豪及江佩曄等祝賀，地檢署多位退休同仁與地方人士前來致意，氣氛熱絡。事務所由王輝興及年輕律師簡偉閔，提供法律服務，結合資深經驗與新世代專業

王輝興政大法律系畢業，通過司法官考試，2001年派任嘉義地檢署，一待就是20餘年，升任主任檢察官，派駐台南地檢署1年。他辦案風格嚴謹、注重細節，在司法圈頗負盛名。雖檢察官可任職至70歲，他選擇60歲前退休。新成立正興聯合律師事務所，王輝興表示，「正興」象徵正義與公理，希望為社會注入公平力量。

王輝興從事檢察官24年，留下不少經典案件紀錄。回顧司法生涯，他坦言最難忘的，並非偵破重大洗錢、毒品或十大要犯案件，而是1件涉及腦死車禍青年器捐抉擇，讓他反思「情、理、法」排序，成為影響他一生重要課題。任內他曾指揮偵辦十大要犯薛球、陳益華案；偵破六合彩組頭盧柏賢跨國洗錢與網路賭博，凍結海內外資金高達86億元，創下司法史上最高查扣紀錄；破獲692公斤凱他命毒品案。

去年退休的嘉義地檢署主任檢察官王輝興新年轉換跑道，上午「正興聯合律師事務所」開幕，事務所門前蘭花盆花一字排開，室內牆面掛滿祝賀匾額，展現王輝興累積人脈人氣。記者魯永明／攝影
去年退休的嘉義地檢署主任檢察官王輝興新年轉換跑道，上午「正興聯合律師事務所」開幕，事務所門前蘭花盆花一字排開，室內牆面掛滿祝賀匾額，展現王輝興累積人脈人氣。記者魯永明／攝影

