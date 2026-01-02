從沙鍋魚頭戰場到甜點新勢力 林聰明VS陳聰明沙鍋魚頭戰話題又被提起

嘉義市美食圈新年再掀起話題，不是因為哪家沙鍋魚頭店推出新品，而是曾轟動一時「沙鍋魚頭戰火」，隨著陳聰明沙鍋魚頭舊店址迎來新主人，又被翻出討論。這場發生在8年前沙鍋魚頭美食對決，再度成為地方熱門話題。

對於舊址換新烘焙店，陳英華表示，無特別感受，目前未再販售沙鍋魚頭，「陳聰明」品牌由友人在外縣市使用。對此，林聰明則淡淡回應，終於澄清外界揣測他買下對手店面的傳言。

身為嘉義城市美食代表「林聰明沙鍋魚頭」，多年來人氣不墜。然而，8年前民進黨嘉市黨部前主委陳英華，以「陳聰明沙鍋魚頭」之名投入市場，選在林聰明老店附近開業，並高舉「不能讓一家獨霸」看板，直接向老字號叫陣，瞬間點燃砂鍋魚頭戰火。

2家店名高度相似、同樣主打沙鍋魚頭，讓外地遊客一時難以分辨，引發「是否山寨」爭議。民眾有人看熱鬧，有人談競爭，沙鍋魚頭不只是美食，成了話題。為區隔市場，陳英華推出火鍋式沙鍋魚頭、沙鍋鴨等不同菜色；林聰明強調品牌註冊商標，態度從容，雙方最終各自經營。

後來，陳聰明沙鍋魚頭遷至垂楊路口店面，直到去年農曆年前，該店突然歇業拉下鐵門，讓老顧客錯愕。陳英華說，因租約到期，房東調漲租金未果，決定暫時休息，未來再另覓地點。

事隔近1年，原店址近日由年輕團隊打造的烘焙品牌「胖天時」接手，試營運期間吸引排隊人潮，意外讓塵封已久的沙鍋魚頭戰再度被提起。一場美食引爆的競爭，早已落幕，卻在新店進駐之際再被喚醒。沙鍋魚頭戰火，見證這座城市競爭轉變中，持續累積屬於自己的故事。