台灣第一水庫虎頭埤一群「說故事的人」 假日免費導覽探訪秘境

台南市虎頭埤風景區是台灣第一座水庫，結合自然生態與人文歷史，是台南民眾喜愛的後花園，區內新化神社遺構見證日治時期地方發展軌跡。有為深化遊客對地方文化的認識，園區導覽志工每周六周日及國定假日有定點服務，搭配台灣好行「168虎埤老街線」，還可深入老街及品嘗必比登美食小吃。

觀光旅遊局指出，虎頭埤風景區自2018年起於假日提供定點導覽服務，由專業志工帶領民眾走訪新化神社舊址，包括鳥居、御神橋、拜殿、本殿、社務社及地下神明避難所等遺構，透過生動解說，讓歷史「活」起來。導覽服務於每周六、日及國定假日辦理，每次30分鐘，也可受理團體預約，廣受親子及旅遊團體好評。

觀光旅遊局長林國華指出，虎頭埤風景區結合自然景觀與人文歷史，是台南重要的觀光據點之一。在虎頭埤風景區導覽志工隊長陳楠修的帶領下，志工隊每個成員用心投入與專業解說，讓新化神社遺構不再只是靜態的歷史場域，而是能「說故事」的文化景點，有助於打造深度旅遊路線，吸引更多遊客走進新化、認識新化及虎頭埤風景區。

建議遊客搭乘台灣好行「168虎埤老街線」，每日14班，串聯新市火車站、新化老街及南168線各景點，包括新化果菜市場、虎頭埤風景區、新化林場、大坑休閒農場等知名景點。推薦除了虎頭埤風景區之外，還可以到新化老街感受日式巴洛克風格的建築風貌，再到南168線沿線景點像是林家花園、瓜瓜園地瓜生態故事館、二寮觀日亭等特色景點。

另有在地特色美食，包括虎頭埤三溫暖茶葉蛋、新化地瓜、米其林必比登「王家燻羊肉」、「蓮霧腳羊肉湯」及新化區長帶路推薦的「泰香餅舖」、「姑姑茶葉蛋」、「吉野村現烤蛋糕」等多元美食。