快訊

王夢麟酒駕遭逮！ 女兒怒發聲：完全無法原諒

莊家班麻油雞雙北10家分店遭惡意「加料」 3嫌羈押禁見

「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

聽新聞
0:00 / 0:00

隔壁發錢我們呢？嘉縣水上鄉、中埔鄉未跟進發錢 2鄉長說分明

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中埔鄉長李碧雲。圖／取自林李碧雲臉書
中埔鄉長李碧雲。圖／取自林李碧雲臉書

農曆春節將近，嘉市加碼普發6千元現金，嘉義縣18鄉鎮市也有8個鄉鎮市，陸續發放2000至6000元不等現金。不過，與嘉市相鄰、人口數較多的水上鄉與中埔鄉，卻未規畫現金普發，引來部分鄉民質疑聲浪。面對壓力，水上鄉長林緗亭、中埔鄉長李碧雲近日分別透過臉書公開說明，強調未發放現金並非不顧民意，而是受限財政與法規，盼鄉民體諒理解。

⭐2025總回顧

林緗亭指出，普發現金法律上屬「經常性支出」，依預算法規定，不得以舉債方式辦理；水上鄉目前仍背負歷史債務，是嘉縣尚未清償負債的3個鄉鎮之一，在債務未清前，依法不得普發現金，「這不是選擇題，而是法律問題」。

針對外界質疑「為何能加碼生育補助、乳房篩檢，卻不能發現金」，林緗亭說明，相關福利屬有條件、專款專用社會福利措施，性質不同於一次性普發現金，且經費是在既有預算內調整運用，未增加總預算、也未新增舉債。她坦言，上任時水上鄉仍有6654萬元債務，至今已降至3795萬元，公所首要目標仍是依法還債、穩健理財。

中埔鄉長李碧雲則表示，中埔以農業為主，財稅收入在全縣屬中段班，雖未舉債，但財力有限，加上多項建設須自籌配合款，實在沒有餘裕普發現金。她公布多項重大建設計畫，包括日照中心擴建、道路改善、行政園區與溫泉觀光發展等，強調這些都是翻轉中埔、提升生活品質的關鍵投資。

2位鄉長都強調，短期發錢雖有感，但不能違法或犧牲長期發展；未來待財政改善、累積盈餘後，才有空間再評估普發現金。面對春節前的「紅包比較效應巷」，地方首長選擇正面回應，也讓地方財政與施政取捨，再度成為關注焦點。

水上鄉長林緗亭。圖／取自林緗亭臉書
水上鄉長林緗亭。圖／取自林緗亭臉書

發現金 中埔 鄉長 嘉義

延伸閱讀

2026年元旦嘉縣太保千人拔蘿蔔 搏好彩頭

嘉義水上鄉生育補助加碼至1萬元 配合中央政策拚催生

阿里山鄉普發6千...嘉縣鄉鎮市最高 發錢底氣關鍵是這隻「金雞母」

中央規畫嘉縣國家無人機基地 7年前首支無人機隊停擺原因曝

相關新聞

嘉義市再加碼 銀髮族春節前爽領7千現金「過年更有感」

嘉市民迎接新年好福氣。隨著春節腳步接近，市政府啟動振興現金發放措施，24日起普發每位市民6千元振興現金，再加碼照顧長輩，...

隔壁發錢我們呢？嘉縣水上鄉、中埔鄉未跟進發錢 2鄉長說分明

農曆春節將近，嘉市加碼普發6千元現金，嘉義縣18鄉鎮市也有8個鄉鎮市，陸續發放2000至6000元不等現金。不過，與嘉市...

重塑300多年前虎尾壠社文化 雲林褒忠鄉活化空間改建故事館

雲林縣虎尾、土庫、褒忠一帶曾是中部平埔族巴布薩族棲身處，俗稱「虎尾壠社」，相傳褒忠潮厝地區是早年虎尾壠人與荷蘭人對戰地點...

雲林交通號誌管理權責有變革 今起從警察局移交縣府交工局

雲林縣政府工務處兩年前升格為交通工務局，為提升交通建設與服務，並於去年5月成立道安及交工科，基於縣政一體原則，原屬於雲林...

雲林百名元旦實寶、爺爺奶奶慶生 張麗善當眾許下這願望

雲林縣政府元旦升旗移師北港鎮北辰國小，近兩千人一大早參加升旗、迎曙光，還為百名元旦寶寶和元旦爺爺、婆婆切蛋糕慶生、隨後健...

300多年「虎尾壠社」文化消失 褒忠打造故事館找回被遺忘的歷史

雲林縣虎尾、土庫、褒忠一帶曾是中部平埔族巴布薩族棲身處，俗稱「虎尾壠社」，相傳褒忠潮厝地區是早年虎尾壠人與荷蘭人反抗對戰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。