隔壁發錢我們呢？嘉縣水上鄉、中埔鄉未跟進發錢 2鄉長說分明

農曆春節將近，嘉市加碼普發6千元現金，嘉義縣18鄉鎮市也有8個鄉鎮市，陸續發放2000至6000元不等現金。不過，與嘉市相鄰、人口數較多的水上鄉與中埔鄉，卻未規畫現金普發，引來部分鄉民質疑聲浪。面對壓力，水上鄉長林緗亭、中埔鄉長李碧雲近日分別透過臉書公開說明，強調未發放現金並非不顧民意，而是受限財政與法規，盼鄉民體諒理解。

林緗亭指出，普發現金法律上屬「經常性支出」，依預算法規定，不得以舉債方式辦理；水上鄉目前仍背負歷史債務，是嘉縣尚未清償負債的3個鄉鎮之一，在債務未清前，依法不得普發現金，「這不是選擇題，而是法律問題」。

針對外界質疑「為何能加碼生育補助、乳房篩檢，卻不能發現金」，林緗亭說明，相關福利屬有條件、專款專用社會福利措施，性質不同於一次性普發現金，且經費是在既有預算內調整運用，未增加總預算、也未新增舉債。她坦言，上任時水上鄉仍有6654萬元債務，至今已降至3795萬元，公所首要目標仍是依法還債、穩健理財。

中埔鄉長李碧雲則表示，中埔以農業為主，財稅收入在全縣屬中段班，雖未舉債，但財力有限，加上多項建設須自籌配合款，實在沒有餘裕普發現金。她公布多項重大建設計畫，包括日照中心擴建、道路改善、行政園區與溫泉觀光發展等，強調這些都是翻轉中埔、提升生活品質的關鍵投資。