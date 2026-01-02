嘉義市再加碼 銀髮族春節前爽領7千現金「過年更有感」

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市政府（如圖示）啟動振興現金發放措施，24日起普發每位市民6千元振興現金，再加碼照顧長輩，65歲以上銀髮族今年首度新增春節禮金千元，農曆年前一次領到7千現金。記者魯永明／攝影
嘉市民迎接新年好福氣。隨著春節腳步接近，市政府啟動振興現金發放措施，24日起普發每位市民6千元振興現金，再加碼照顧長輩，65歲以上銀髮族除重陽敬老禮金，今年首度新增春節禮金千元，讓長輩農曆年前一次領到7千現金，讓銀髮族直呼「過年更有感」。

市府表示，為體貼長輩領取不便，這次老人春節禮金與普發振興現金合併辦理，不必多跑一趟。換言之，嘉市超過5萬名65歲以上的長者，只要符合資格，就能在春節前一次拿到7千元現金，比未滿65歲的市民多領千元，充分展現市府對高齡族群的重視與照顧。

市府社會處指出，老人春節禮金政策，市府編列約5500萬元經費，獲得市議會三讀通過。發放對象須設籍嘉市連續居住滿6個月以上，且於農曆大年初一（2月17日）當日，年滿65歲（含當日）以上的長者，每人可領取一次性千元春節禮金。

發放時程，市府規畫24日、25日為主要發放日，連續2天上午8點30分至下午4點，民眾可依通知單所載資訊，前往各區指定地點領取。相關領取通知單，將16日起陸續寄送至市民戶籍地址，提醒民眾留意信件。

若未能在主要發放日完成領取，可於1月31日、2月6日及2月7日，上午9點至中午12點、下午2點至5點，前往戶籍所在地的聯合里辦公處補領，確保符合資格的市民都能順利拿到現金。市長黃敏惠表示，普發振興現金與春節敬老禮金，除減輕市民過年前的經濟負擔，希望帶動在地消費，讓資源留在嘉市，呼籲市民多到商圈、夜市與在地店家消費，形成「市府發錢、市民花錢、嘉義大賺錢」正向循環，為嘉市累積更多前進動能。

春節 長輩 銀髮族

