重塑300多年前虎尾壠社文化 雲林褒忠鄉活化空間改建故事館

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林褒忠鄉將閒置多年的潮厝社區活動中心改建為「虎尾壠故事館」，重建遺忘的歷史。記者蔡維斌／攝影
雲林褒忠鄉將閒置多年的潮厝社區活動中心改建為「虎尾壠故事館」，重建遺忘的歷史。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾、土庫、褒忠一帶曾是中部平埔族巴布薩族棲身處，俗稱「虎尾壠社」，相傳褒忠潮厝地區是早年虎尾壠人與荷蘭人對戰地點，具歷史意義。褒忠鄉公所獲縣府補助254萬元，將舊社區活動中心整修為「虎尾壠故事館」展示文物，預計3月完工，作歷史據點。

爭取故事館的縣議員林文彬指出，虎尾壠社分布現今虎尾、土庫、元長、褒忠等地，早年物產富饒，鹿群遍布，相關調查資料顯示，當時壠社居民約3500人，擁有超過2200間房舍與穀倉，以耕作旱稻、小米（黍）、大麥為主，獵鹿是主要經濟來源。

林文彬說，獵鹿為生的虎尾壠居民擅長製鹿皮等工藝，吸引荷蘭東印度公司為控制資源，在潮厝一帶實施獵鹿禁令，引起族人反彈，1637年發生虎尾壠人襲擊持有「荷蘭許可證」漢人獵戶。當年荷軍2度進攻，焚毀大量房舍穀倉俘虜長老，迫使族人不再阻攔漢人獵鹿，獨占獵場，直至1642年虎尾壠社簽約歸順，族人被迫就地漢化或分批遷移，宣告虎尾壠社黃金時代結束。

褒忠鄉長陳建名感謝林文彬向縣府爭取經費，活化閒置多年的潮厝社區活動中心，將來設置文物館、多媒體體驗區展示文物，工作坊可體驗削箭竹、組裝箭簇等工藝。室外打造虎尾壠人鏤空意像，建射箭體驗場、木造瞭望台等，重現虎尾壠人狩獵文化。

雲林 荷蘭 平埔族 故事 文物 歷史

