雲林交通號誌管理權責有變革 今起從警察局移交縣府交工局

雲林縣政府工務處兩年前升格為交通工務局，為提升交通建設與服務，並於去年5月成立道安及交工科，基於縣政一體原則，原屬於雲林縣警局交通警察隊承辦的交通號誌、道安會報、智慧交通控制系統、交通維持計畫書審議與督導等4大業務，今起移交、回歸交通工務局，包括交通號誌的設置權責將由交工局負責。

雲林縣警局指出，原屬於交通警察隊負責相關業務的聘雇人員也將於今日起一併移撥，警職人員部分，基於縣政一體原則，短期內以彈性、機動安排人力支援及辦理業務交接等相關事宜，警職人員並無借調或移撥的問題。

縣警局表示，交通工務局道安及交工科辦公廳舍暫定設在斗南警分局新崙派出所舊址，承辦雲林縣道安、號誌、標誌、標線工程及道路施工交通維持計畫審核等相關業務。

警察局指出，治安與交通是警方兩大重點工作項目，部分相關業務回歸交通工務局，透過專業解決交通瓶頸，讓交通更順暢、省力、安全，並提供民眾更好的服務，還可紓解警方人力配置的負擔，加速做好民眾服務工作，警察局將全力配合業務移撥，提升交通網絡，帶動物流、人流及產業與觀光，並提高民眾幸福感與生活品質。

這項業務移交後，未來包括民眾申請設置紅綠燈等交通號誌，以及各種交通警示標誌，均改向交通工務局「道安及交工科」洽辦。