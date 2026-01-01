雲林百名元旦實寶、爺爺奶奶慶生 張麗善當眾許下這願望

雲林縣政府元旦升旗移師北港鎮北辰國小，近兩千人一大早參加升旗、迎曙光，還為百名元旦寶寶和元旦爺爺、婆婆切蛋糕慶生、隨後健走到北港朝天宮團拜，為2026祈福，縣長張麗善也許願「雲林更好 ，重新出發 」，讓雲林好政策可以永續，從農業大縣邁向農工大縣。

以往元旦升旗均在斗六舉行，今年移到北港鎮升旗，清晨6時來自各鄉鎮民眾陸續集結北辰國小操場，立委張嘉郡、副議長蔡咏鍀等各界也參加，人人手持小國旗、披上元旦圍巾禦寒，在小學生合唱團引領下，舉場高唱國歌和國旗歌，偌大的國旗歌聲中緩緩升起，場面莊嚴。

隨後100名元旦寶寶、元旦爺爺和元旦婆婆一起上台，全場高聲合唱生日歌、切生日蛋糕，升旗典禮在溫馨歡樂中落幕，隨後千人元旦大遊行，手持國旗從北國小健走到朝天宮團拜，祈求新的一年平安順利。

張麗善表示，今年升旗的主題代表「雲林最重要的主角，就是每一位縣民」，多年努力開創好成績，讓鄉親「對進步有感、對家鄉自豪」，去年推動「雲菁人」人才培訓計畫，跟AI科技結合，AI不是一個冰冷的數據 ，而是真正用在雲林各項設施當，打造智慧科技城。

她說，今年雖是她任內最後一次元旦升旗典禮，但好政策仍將延續，她將2026年再次訂為「雲菁人才培訓計畫年」，希望在各行各業免於人才斷層，無論是公務、教育或是孩子的培養，都能有計畫地進行。