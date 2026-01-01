300多年「虎尾壠社」文化消失 褒忠打造故事館找回被遺忘的歷史

雲林縣虎尾、土庫、褒忠一帶曾是中部平埔族巴布薩族棲身處，俗稱「虎尾壠社」，相傳褒忠潮厝地區是早年虎尾壠人與荷蘭人反抗對戰的地點，具歷史意義。褒忠鄉公所獲縣府補助254萬元，將舊社區活動中心整修為「虎尾壠故事館」展示相關文物，預計今年3月完工，作為歷史據點。

爭取故事館設立的縣議員林文彬指出，虎尾壠社分布於現今虎尾、土庫、元長、褒忠等地區，早年物產富饒，鹿群遍野，相關調查資料顯示，當時壠社居民約3500人，擁有超過2200間房舍與穀倉，以耕作旱稻、小米（黍）、大麥為主，獵鹿更是主要經濟來源。

林文彬說，獵鹿為生的虎尾壠居民擅長製鹿皮等工藝，吸引荷蘭東印度公司為控制資源，在潮厝一帶進行征討實施獵鹿禁令，引起族人反彈，1637年發生虎尾壠人襲擊持有「荷蘭許可證」的漢人獵戶。

當年荷軍兩度進攻，焚毀大量房舍穀倉並俘虜長老，迫使族人不再阻攔漢人獵鹿，獨占獵場，直至1642年虎尾壠社簽約歸順，後來族人被迫就地漢化或分批遷移，宣告虎尾壠社的黃金時代結束。

褒忠鄉長陳建名表示，為重建這段被遺忘的歷史文化，感謝議員林文彬向縣府爭取經費，把閒置多年的潮厝社區活動中心活化為「虎尾壠故事館」，將來室內設置文物館、多媒體體驗區展示相關文物，重回歷史現場，工作坊則可體驗削箭竹、組裝箭簇等工藝。