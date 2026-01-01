聽新聞
民進黨台南市長初選白熱化！陳亭妃啟動鐵馬行 林俊憲4日辦大型造勢
民進黨台南市長黨內初選進入關鍵階段，立委陳亭妃、林俊憲新年元旦也積極跑行程，陳亭妃今啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，將騎遍台南37個行政區；林俊憲今下午除為紀錄片「冠軍之路」包場站台外，4日邀集前行政院長蘇貞昌在安南區舉辦團結大會。
陳亭妃說，自己不是含著「政治金湯匙」，是一步一腳印，在大家都不看好的情況下，慢慢走到今天，期間更還穿破4雙鞋；這趟鐵馬行動不是形式，而是長年堅持「行動政府」的精神延伸，今天從永華市政中心出發，11日再回到原處，也象徵前進市府。
陳亭妃表示，面對每一次的抹黑與攻擊，如同立委王世堅所說「都是自己的勳章」，今天現場也發放「妃妃勳章信物」，象徵人民一路陪伴的見證，此次從1月1日到1月11日的鐵馬行，「11111」共有5個1，不僅代表27年來苦幹實幹一步一腳印外，更是一路領先的位置，接下來12日至14日也希望支持者陪伴自己，走完最重要的一哩路。
針對林俊憲4日將在安南區舉行「上幸福的所在」挺憲團結大會，邀集前行政院長蘇貞昌站台，直闖陳亭妃本命區，對此，陳亭妃僅回應說，「我們會繼續鐵馬行」。
