快訊

「再見了 對不起」 AOA珉娥元旦驚曝做出極端選擇

收編朋友家的可愛奶汪「長大醜到想棄養」 本尊曝光網笑：難得同意飼主一次

管碧玲道歉了 台海緊張時刻她卻偕海巡高層開歡送餐會

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨台南市長初選白熱化！陳亭妃啟動鐵馬行 林俊憲4日辦大型造勢

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民進黨台南市長黨內初選進入關鍵階段，立委陳亭妃（前排右二）今啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，將騎遍台南37個行政區。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長黨內初選進入關鍵階段，立委陳亭妃（前排右二）今啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，將騎遍台南37個行政區。記者萬于甄／攝影

民進黨台南市長黨內初選進入關鍵階段，立委陳亭妃、林俊憲新年元旦也積極跑行程，陳亭妃今啟動「行動政府・行動正能量」鐵行動，將騎遍台南37個行政區；林俊憲今下午除為紀錄片「冠軍之路」包場站台外，4日邀集前行政院長蘇貞昌在安南區舉辦團結大會。

⭐2025總回顧

陳亭妃說，自己不是含著「政治金湯匙」，是一步一腳印，在大家都不看好的情況下，慢慢走到今天，期間更還穿破4雙鞋；這趟鐵馬行動不是形式，而是長年堅持「行動政府」的精神延伸，今天從永華市政中心出發，11日再回到原處，也象徵前進市府。

陳亭妃表示，面對每一次的抹黑與攻擊，如同立委王世堅所說「都是自己的勳章」，今天現場也發放「妃妃勳章信物」，象徵人民一路陪伴的見證，此次從1月1日到1月11日的鐵馬行，「11111」共有5個1，不僅代表27年來苦幹實幹一步一腳印外，更是一路領先的位置，接下來12日至14日也希望支持者陪伴自己，走完最重要的一哩路。

針對林俊憲4日將在安南區舉行「上幸福的所在」挺憲團結大會，邀集前行政院長蘇貞昌站台，直闖陳亭妃本命區，對此，陳亭妃僅回應說，「我們會繼續鐵馬行」。

民進黨台南市長黨內初選進入關鍵階段，立委陳亭妃（前排右二）今啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，將騎遍台南37個行政區。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長黨內初選進入關鍵階段，立委陳亭妃（前排右二）今啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，將騎遍台南37個行政區。記者萬于甄／攝影

陳亭妃 行政院

延伸閱讀

【重磅快評】賴主席軍令只管正國會、管不住新潮流？

陳亭妃稱議長跑票事件「關我什麼事」 郭國文批羞辱台派支持者

政見會後連夜搭高鐵返台南遇地震 陳亭妃和林俊憲一早現身牛墟拉票

陳亭妃拋台南發展7願景 林俊憲加碼照顧老人等3族群

相關新聞

民進黨台南市長初選白熱化！陳亭妃啟動鐵馬行 林俊憲4日辦大型造勢

民進黨台南市長黨內初選進入關鍵階段，立委陳亭妃、林俊憲新年元旦也積極跑行程，陳亭妃今啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動...

濟公胸前大金牌閃到戴墨鏡！南恩禪寺今辦金牌抽獎掀新年熱潮

迎接2026年元旦假期，嘉義市南恩禪寺以「送金牌迎新年」活動，成為地方宗教話題。在國際金價持續飆漲之際，南恩禪寺今舉辦祈...

百年傳承擲筊選出 潭水亭觀音媽廟今首位女主委就任

台中潭水亭觀音媽廟今天舉行第12屆管理委員會就職典禮，廟方依百年傳承的擲筊制度，經擲筊決定新任主委林玉鶴，她今天就任，成...

元旦第一拍！嘉義蘭潭姊妹亭「大白熊」療癒登場 湖畔陪你

迎接2026年元旦，嘉市府在蘭潭姊妹亭推出全新大型裝置藝術「大白熊」，可愛療癒的造型結合湖光山色，側面看，大白熊彷彿靜靜...

嘉市藝起來…羅志祥、韓團頌樂壓軸 跨年史上最多人潮

迎接2026年，嘉義市昨晚在市府前大舞台舉辦盛大跨年晚會，活動規模與人潮創歷年新高。市府重磅邀請亞洲天王羅志祥、韓國人氣...

影／「閃啦閃啦！」雲林被封最強跨年煙火 不是特別美而是有這神配樂

「54321」雲林縣跨年晚會在倒數結束，璀璨煙火隨之升空，頓時響起許多年輕人耳熟能詳的配樂，竟是「烏龍派出所」配樂。今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。