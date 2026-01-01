快訊

濟公胸前大金牌閃到戴墨鏡！南恩禪寺今辦金牌抽獎掀新年熱潮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
迎接2026年元旦假期，嘉義市南恩禪寺以「送金牌迎新年」活動，成為地方宗教話題。圖／南恩禪寺提供
迎接2026年元旦假期，嘉義市南恩禪寺以「送金牌迎新年」活動，成為地方宗教話題。圖／南恩禪寺提供

迎接2026年元旦假期，嘉義市南恩禪寺以「送金牌迎新年」活動，成為地方宗教話題。在國際金價持續飆漲之際，南恩禪寺今舉辦祈福抽獎活動，特別準備3面金牌作獎品，吸引信眾參拜、試手氣，為新年討好彩頭。

廟方指出，元旦祈福抽獎由護持寺務熱心信眾、E‧T‧P董事長吳榮泰慷慨贊助，捐出3面金牌作抽獎最大獎，每面金牌價值萬元以上，象徵平安、富足與祝福。

活動元旦上午8時開始，一直到傍晚6點，消費攤商市集百元參與抽獎，讓參拜祈福與逛市集一次滿足。廟埕周邊美食攤販林立，不少民眾攜家帶眷前來，讓寺廟在新年第一天充滿喜氣人潮。

南恩禪寺近年因濟公大佛胸前懸掛的巨大金牌而聲名大噪。這面金牌重達157公斤，含金量約33.7公斤，在陽光照射下金光閃閃，保守估計市值高達1億3千萬元，成為民眾拍照打卡的熱門焦點。

元旦搭配「送金牌」活動，讓人直呼「來拜佛還有機會把金牌帶回家」。

濟公大佛胸前懸掛巨大金牌牌誕生，有著濃厚宗教文化意義，建廟38年香火鼎盛，信徒長年捐贈金牌、金佛珠、金飾累積近3000件。

廟方為保存並集中信仰象徵，將2947件金飾重熔鑄造，打造出這面巨大金牌，去年底吊掛至濟公大佛胸前拆除鷹架，替濟公大佛戴上墨鏡造型，氣勢十足。

迎接2026年元旦假期，嘉義市南恩禪寺以「送金牌迎新年」活動，成為地方宗教話題。圖／南恩禪寺提供
迎接2026年元旦假期，嘉義市南恩禪寺以「送金牌迎新年」活動，成為地方宗教話題。圖／南恩禪寺提供

金牌 元旦

