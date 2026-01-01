快訊

百年傳承擲筊選出 潭水亭觀音媽廟今首位女主委就任

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中潭水亭觀音媽廟今天舉行第十二屆管理委員會就職典禮，林玉鶴（左三）就任成為該廟首位女性主委。圖／潭水亭提供
台中潭水亭觀音媽廟今天舉行第十二屆管理委員會就職典禮，林玉鶴（左三）就任成為該廟首位女性主委。圖／潭水亭提供

台中潭水亭觀音媽廟今天舉行第12屆管理委員會就職典禮，廟方依百年傳承的擲筊制度，經擲筊決定新任主委林玉鶴，她今天就任，成為該廟百年以來首位女性主委。林玉鶴表示，她當選主委固然欣喜，但更多的是責任與敬畏，不只是一個頭銜，而是觀音媽所交付的使命。

潭水亭觀音媽廟管理委員會每4年改選一次，主任委員一職並非以人為推舉，而是由17位當選委員中自願報名，再經擲筊請示觀音媽決定，展現「信仰民主、神意共融」的核心精神。這屆擲筊結果由林玉鶴獲選。

今天就職典禮，信徒代表、地方仕紳、各界人士及志工團隊到場，台中市民政局長吳世瑋監交，林玉鶴致詞時表示，她接下主委一職，除了感謝，更感受到沉甸甸的責任與敬畏。她說主委不只是一個頭銜，而是在觀音媽慈悲指引下所交付的使命，未來將以戒慎恐懼、謙卑學習的態度，承接歷屆主委累積的經驗，與第12屆團隊攜手服務信眾，不負神明託付與鄉親期待。

林玉鶴也感謝第11屆主委張煌棋，過去4年在他帶領下，潭水亭在廟務推動、文化傳承、公益服務及地方參與等面向成果豐碩，為百年大廟奠定穩固基礎，她將在此基礎上持續精進，讓潭水亭穩健向前。

潭水亭觀音媽廟文教組長吳孟芬表示，她能同時獲得第11、12屆主委信任續任文教組長，深感責任重大。她以「保存文化、傳承信仰」為核心目標，推動文化教育館籌設，系統性整理並展示廟內珍貴古文物，讓百年歷史脈絡得以完整呈現。

台中潭水亭觀音媽廟今天舉行第十二屆管理委員會就職典禮，林玉鶴（右）就任成為該廟首位女性主委。圖／潭水亭提供
台中潭水亭觀音媽廟今天舉行第十二屆管理委員會就職典禮，林玉鶴（右）就任成為該廟首位女性主委。圖／潭水亭提供

