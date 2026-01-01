元旦第一拍！嘉義蘭潭姊妹亭「大白熊」療癒登場 湖畔陪你

迎接2026年元旦，嘉市府在蘭潭姊妹亭推出全新大型裝置藝術「大白熊」，可愛療癒的造型結合湖光山色，側面看，大白熊彷彿靜靜欣賞蘭潭湖光；正面看，像對著鏡頭微笑，邀請民眾坐在身旁，一起看湖、看山，為旅程留下專屬回憶。一亮相即成為拍照打卡新熱點，吸引民眾搶先捕捉「新年第一拍」。

創作藝術家莊信棠說，期望作品不只是供人觀賞的藝術品，而是讓人願意停下腳步、與城市對話空間節點。透過藝術走入日常，讓城市在前進之餘，持續保有溫度與陪伴。

觀光新聞處長張婉芬表示，「大白熊」以溫暖陪伴為創作核心，成為嘉市觀光形象重要代言。此次落腳蘭潭姊妹亭，不僅是可愛裝置，更將嘉市生活節奏與城市情感轉化為可親近的風景。大白熊靜坐湖畔長椅，雙腳自然垂放、身體微微前傾，坐姿輕鬆親切，如同嘉市給人印象溫柔、不張揚，願意把最美的風景留給來訪旅人。

蘭潭素有「嘉市後花園」美譽，是市民共同記憶，也是外地旅客必訪景點。近年市府持續優化周邊環境與遊憩設施，包括環潭步道、後山登山步道及姊妹亭周邊視野改善工程，讓整體景觀更安全、舒適。視野優化後，觀潭景色更加開闊，水位較低時，仁義潭引水進水口亦能清楚呈現，民眾拍照之餘，還能悠閒散步、親近自然，順道探訪巫家百年古井，感受自然與人文交織的蘭潭風貌。