嘉市藝起來…羅志祥、韓團頌樂壓軸 跨年史上最多人潮

迎接2026年，嘉義市昨晚在市府前大舞台舉辦盛大跨年晚會，活動規模與人潮創歷年新高。市府重磅邀請亞洲天王羅志祥、韓國人氣偶像頌樂等大咖登台，搭配中山路首次封街、超過百攤市集，在天公作美下，吸引爆滿人潮，全城一起迎向新年。

跨年晚會傍晚起人潮不斷湧入，市府前廣場與周邊道路幾乎擠得水洩不通。中山路封街後，串聯百攤美食市集、胖卡餐車與在地特色商家，讓民眾一邊聽演唱會、一邊逛市集，氣氛熱絡。市府表示，這次跨年人潮規模，已是嘉義市歷來最多的一次。

舞台卡司堪稱「夢幻陣容」，集結14組跨世代實力派藝人。晚會羅志祥帶動全場氣氛，隨後金曲歌王蕭煌奇、國民媽媽林美秀、金曲歌王許富凱、金曲樂團脆樂團、糯米團主唱馬念先、「原子少年」等人氣歌手輪番演出，陪伴民眾一路狂歡到倒數時刻，最後由韓國人氣團體成員頌樂壓軸登台，現場尖叫聲不斷，熱血沸騰。

人潮管制與安全維護，警方因應北捷事件，動員大量警力現場周邊維護安全秩序。雖散場人潮較市博會開幕龐大，但整體疏散當順利，約30分鐘內成疏散，未發生交通或治安事故。