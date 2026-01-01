影／「閃啦閃啦！」雲林被封最強跨年煙火 不是特別美而是有這神配樂

「54321」雲林縣跨年晚會在倒數結束，璀璨煙火隨之升空，頓時響起許多年輕人耳熟能詳的配樂，竟是「烏龍派出所」配樂。今天馬上引起網友熱議「好特別」，就因這首獨特的配樂也被網友封為「今年最強跨年煙火」，雲林縣府說「音樂有挑過」，用意是希望帶動愉快氣氛迎接新年。

雲林縣府在虎尾縣立田徑場舉辦跨年晚會，邀請11組藝人卡司輪番獻唱，更邀來人氣韓國男團HIGHLIGHT全團演出，全場爆滿湧進近兩萬人，創下雲林跨年人潮最多的一次。

尤其韓團說「想要到雲林辦演唱會」，更引來全場年輕人嗨翻天。

來到倒數迎新年壓軸，韓團HIGHLIGHT、歌手舞思愛帶大家一起倒數，當倒數結束7000發半環場弧形煙火升空劃過天際，現場響起第一首煙火配樂「コミカルに追いかけっこ」日本動漫烏龍派出所的配樂（網路譯：滑稽追逐戰）。

此時，人群中立刻傳來不少笑聲，很多人還以為主辦單位放錯歌曲，沒想到這不是「烏龍樂曲」，就是煙火的背景音樂，頓時驚喜笑聲愈多「太神了！」今天更在網路引來熱議，網友笑說「為何是烏龍派出所！」「這款煙火曲真是笑到爆」、「這不是出事才會播放的歌嗎，哪裡出事了」，還有網友直言「今年最強跨年煙火秀」。

還有人留言說，「音樂一出來就有所長在追兩津的畫面」、「只有雲林能超越全台跨年煙火音樂」、「這段太幽默了，通常聽到這首就知道阿兩要出事」、「決定明年回雲林跨年」、「在現場真的笑到不行」、「如果是真的，我願稱雲林為今年最強」、「2026年第一笑」、「雲林贏了全台灣」。也有網友聯想到劇中經典台詞，「閃啦閃啦，撞到不負責」、「兩津，你這個大笨蛋」。