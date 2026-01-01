元旦升旗後嘉市長選戰起跑 藍營翁壽良搶先設服務處暖身

2026年嘉市府元旦升旗典禮落幕後，健行活動鳴槍起跑，年底市長與市議員選舉也揭開序幕，選戰氛圍升溫。市長選戰民進黨提名王美惠、民眾黨徵召張啓楷，藍營3位有意角逐市長的醫師翁壽良、市議員鄭光宏、陳家平，翁壽良搶先元旦升旗後，低調成立服務處，地點就設在市政府斜對面，原為1家知名烘焙店，服務處成立未舉辦開幕儀式，未邀請政治人物站台，到場多為他過去選立委，或在醫院服務志工夥伴。團隊貼心準備熱湯與豐盛早餐，讓不少剛參加完升旗健行活動的市民，誤以為是新開的早餐店，氣氛熱絡。

翁壽良表示，選舉節奏按部就班，服務處成立採自然風，並非刻意造勢。目前除在15處重要交通路口同步推出競選形象看板，以Q版人物搭配拜年造型，標語「幸福嘉義一起築夢」。由於看板未標示姓名，讓不少民眾好奇背後代表的意義。

對此，翁壽良強調，國民黨內部還在整合，初選規則未公布，他並不急著表態，將依步調穩健前行。他曾在2016年參選嘉市立委，也在柯文哲競選總統期間擔任嘉義競選總部主委，與地方政壇及醫界皆有深厚人脈。