台南升旗典禮迎接115年 黃偉哲：財劃法嚴重衝擊台南

台南市政府清晨在新營區舉辦元旦升旗典禮，市長黃偉哲率市府團隊與市民迎接新的一年，許多民眾揮舞國旗同慶？黃偉哲表示，一大早即有大量鄉親不畏寒冬踴躍參與，展現大家對新年度的期待與希望，也象徵台南持續向前、凝聚向心力的精神。

黃偉哲就各界各界關心的財政收支劃分法指出，財劃法對地方財政的影響，中央補助減少及預算撥付時程延宕，對地方政府建設推動造成實質衝擊，對台南，影響金額高達數十億元。他還以水利工程為例說明，若預算延後到雨季才到位，將錯失防汛整備的關鍵時機，不僅影響工程進度，也直接關係市民生命財產安全，盼相關制度調整能審慎評估，降低對地方與民眾生活的影響。

黃偉哲指出，過去一年台南歷經楠西地震、丹娜絲風災及多次豪雨衝擊，對城市與市民生活造成不小影響，但市民堅守家園、第一線救災人員與國軍全力投入復原工作，讓城市在最短時間內逐步恢復正常運作，展現台南人不畏困難、彼此扶持的韌性。他也感謝市民朋友的體諒與支持，成為市府持續推動市政的重要力量。

黃偉哲表示，儘管面臨天災考驗，台南在經濟與市政建設上仍持續推進，包括道路與治水工程、特色公園、社會住宅等民生建設穩健推動，亞太國際棒球訓練中心也已完工，並預計3月迎來職棒賽事，為城市注入更多活力。高科技產業與國際大廠相繼投資台南，市府也以最快速度完成土地交付與行政配套，展現良好的投資環境與發展潛力。

黃偉哲說，城市的進步有賴市民共同努力，無論是產業、文化、公共建設或生活品質，市府團隊都將以更高標準自我要求，持續精進治理效能，回應市民不斷提升的期待。他也祝福市民朋友在115年馬年能夠龍馬精神、一馬當先，家庭和樂、身體健康，城市與國家持續向上發展。