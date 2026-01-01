快訊

燭光遊行 天主教嘉義教區傳統中華聖母朝聖地迎新年蒙天主祝福

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
天主教嘉義教區昨晚依循超過30年傳統，在嘉縣梅山鄉中華聖母朝聖地舉行跨年燭光遊行與玫瑰經祈禱，以隆重莊嚴宗教儀式，迎接新年。 記者魯永明／攝影
當縣市以熱鬧跨年晚會演唱會迎接2026年之際，天主教嘉義教區以最安靜、最深沉方式跨年。昨晚，教區依循超過30年傳統，在嘉縣梅山鄉中華聖母朝聖地舉行跨年燭光遊行與玫瑰經祈禱，以隆重莊嚴宗教儀式，迎接新年。

這座有「台灣巴黎聖母院」之稱的中華聖母朝聖地教堂，為歌德式建築風格，去年初整修完成啟用。華麗高聳外觀在夜色與燈光映襯下格外耀眼，與法國巴黎聖母院同為歌德式建築的相互呼應，讓人驚呼彷彿「秒飛巴黎」，成為嘉義信仰觀光的新地標。

嘉義教區主教浦英雄帶領教區神父、修女與近千名教友齊聚朝聖地，手持燭光、口誦玫瑰經，跟隨中華聖母態像，環繞教堂進行聖母遊行。中華聖母態像在教友合力抬舉下緩緩前行，聖母身著清朝官服、頭戴皇冠，展現中西合璧的獨特信仰文化。這尊聖母像為教會指定朝聖聖像，並獲先教宗方濟各加冕，對教友而言意義非凡。

遊行結束後，隨即依教會禮儀舉行「天主之母節」感恩彌撒，儀式莊嚴肅穆。浦英雄彌撒中引用聖經經文，並於禮成前帶領司祭團為全體教友降福，祈願上主以慈愛看顧眾人、施恩賜平安，為新的一年祝福。主教勉勵教友，在新的一年學習聖母瑪利亞的信德，在安靜中感恩天主的帶領。回顧過去，感謝天主在教區與個人生命賜下的一切美好；展望未來，即使前路未明，也要勇敢前行。

福音記載，牧羊人將所見所聞告訴瑪利亞，而瑪利亞「把這一切默存心中，反覆思想」。短短一句話，道出聖母深厚的靈修生命。瑪利亞不逃避現實，面對未知的考驗，信賴天主計畫，以柔順的心，慷慨服從地接納一切。身為默西亞之母，她深知道路不易，卻依然堅定前行，成為教友學習信仰典範。

天主教嘉義教區昨晚依循超過30年傳統，在嘉縣梅山鄉中華聖母朝聖地舉行跨年燭光遊行與玫瑰經祈禱，以隆重莊嚴宗教儀式，迎接新年。 記者魯永明／攝影
天主教嘉義教區昨晚依循超過30年傳統，在嘉縣梅山鄉中華聖母朝聖地舉行跨年燭光遊行與玫瑰經祈禱迎接新年，中華聖母身著清朝官服、頭戴皇冠，展現中西合璧的獨特信仰文化。 記者魯永明／攝影
天主教嘉義教區昨晚依循超過30年傳統，在嘉縣梅山鄉中華聖母朝聖地舉行跨年燭光遊行與玫瑰經祈禱迎接新年，中華聖母身著清朝官服、頭戴皇冠，展現中西合璧的獨特信仰文化。 記者魯永明／攝影

巴黎聖母院 跨年晚會 嘉義

