燭光遊行 天主教嘉義教區傳統中華聖母朝聖地迎新年蒙天主祝福

當縣市以熱鬧跨年晚會演唱會迎接2026年之際，天主教嘉義教區以最安靜、最深沉方式跨年。昨晚，教區依循超過30年傳統，在嘉縣梅山鄉中華聖母朝聖地舉行跨年燭光遊行與玫瑰經祈禱，以隆重莊嚴宗教儀式，迎接新年。

這座有「台灣巴黎聖母院」之稱的中華聖母朝聖地教堂，為歌德式建築風格，去年初整修完成啟用。華麗高聳外觀在夜色與燈光映襯下格外耀眼，與法國巴黎聖母院同為歌德式建築的相互呼應，讓人驚呼彷彿「秒飛巴黎」，成為嘉義信仰觀光的新地標。

嘉義教區主教浦英雄帶領教區神父、修女與近千名教友齊聚朝聖地，手持燭光、口誦玫瑰經，跟隨中華聖母態像，環繞教堂進行聖母遊行。中華聖母態像在教友合力抬舉下緩緩前行，聖母身著清朝官服、頭戴皇冠，展現中西合璧的獨特信仰文化。這尊聖母像為教會指定朝聖聖像，並獲先教宗方濟各加冕，對教友而言意義非凡。

遊行結束後，隨即依教會禮儀舉行「天主之母節」感恩彌撒，儀式莊嚴肅穆。浦英雄彌撒中引用聖經經文，並於禮成前帶領司祭團為全體教友降福，祈願上主以慈愛看顧眾人、施恩賜平安，為新的一年祝福。主教勉勵教友，在新的一年學習聖母瑪利亞的信德，在安靜中感恩天主的帶領。回顧過去，感謝天主在教區與個人生命賜下的一切美好；展望未來，即使前路未明，也要勇敢前行。