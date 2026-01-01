影／黃敏惠嘉市長任內最後一次主持元旦升旗 宣布發6千現金群眾嗨翻

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
黃敏惠趕往眷村經國新城參加升旗。記者魯永明／攝影
黃敏惠趕往眷村經國新城參加升旗。記者魯永明／攝影

今天2026年元旦，嘉義市政府一早在市府前廣場舉行升旗典禮，現場湧入大批市民參與。對市長黃敏惠而言，這不只是迎接新年儀式，更是她4任市長任期，最後一次主持元旦升旗典禮，格外具有象徵意義。黃敏惠披國旗圍巾、手持小國旗，神情興奮地向市民報告市政成果，特別提到即將發放的6000元振興金。她高喊「市府發錢、市民花錢、嘉義賺大錢」，祝福中華民國安定繁榮，大家馬到成功，馬上發財，台下熱烈回應，市民歡呼，現場氣氛沸騰。

黃敏惠強調，嘉市全民共享、世代宜居、永續城市，呼籲市民將這筆錢留在嘉義消費，帶動經濟。她指出，嘉市沒有公共負債，振興金來自歲計賸餘，非舉債發放，不會債留子孫。市民高喊「再發一次」，場面熱絡。

升旗典禮結束，市府舉辦元旦健行活動，清晨吸引大批市民參與。黃敏惠隨後趕往眷村、經國新城與精忠新城參加升旗典禮，與市民一同迎接新年。元旦也是年底地方選舉起跑，市長議員選戰開打，升旗典選舉味濃厚。包括民進黨提名市長參選人立委王美惠、民眾黨徵召市長參選人張啓楷，以及國民黨角逐市長提名的市議員鄭光宏、陳家平與醫師翁壽良等，同框現身，藍綠白政治人物齊聚一堂，把握機會與選民互動。

許多民眾為領取限量版毛巾紀念品清晨健行，天氣晴朗，未受大陸冷氣團影響。許多市民昨晚參加跨年活動，睡不幾小時，仍精神奕奕前來升旗，當國旗冉冉升起，全場情緒高昂，也為嘉義市揭開2026年的新篇章。

今天2026年元旦，嘉市政府一早在市府前廣場舉行升旗典禮，包括民進黨提名市長參選人立委王美惠、民眾黨徵召市長參選人張啓楷，以及國民黨角逐市長提名的市議員鄭光宏、陳家平與醫師翁壽良等，同框現身，藍綠白政治人物齊聚一堂。記者魯永明／攝影
今天2026年元旦，嘉市政府一早在市府前廣場舉行升旗典禮，現場湧入大批市民參與。記者魯永明／攝影
黃敏惠隨後趕往眷村經國新城參加升旗。記者魯永明／攝影
嘉市政府今天一早在市府前廣場舉行升旗典禮，也是黃敏惠4任市長任期最後一次主持，她披國旗圍巾、手持小國旗，神情興奮地向市民報告市政成果，特別提到即將發放6000元振興金。記者魯永明／攝影
今天2026年元旦，嘉市政府一早在市府前廣場舉行升旗典禮，現場湧入大批市民參與。記者魯永明／攝影
黃敏惠趕往眷村經國新城參加升旗。記者魯永明／攝影
今天2026年元旦，嘉市政府一早在市府前廣場舉行升旗典禮，黃敏惠披國旗圍巾、手持小國旗，神情興奮地向市民報告市政成果，特別提到即將發放的6000元振興金。記者魯永明／攝影
元旦升旗 嘉義 黃敏惠

