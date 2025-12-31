快訊

影／北101、中麗寶、南義大世界 跨年煙火迎新年

黃敏惠領軍跨年倒數 嘉義市建城320+1邁向經濟共榮新篇章

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠等人帶領市民齊聲倒數迎接2026年。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠等人帶領市民齊聲倒數迎接2026年。記者李宗祐／攝影

「迎接2026全嘉藝起來」跨年晚會昨晚在嘉義市政府北棟大樓預定地盛大登場，吸引超過10萬名市民及遊客湧入現場，活動在韓國女團MAMAMOO隊長Solar（頌樂）的熱力壓軸演出下，為2025年畫下完美句點。市長黃敏惠表示，2025年是嘉義市建城321周年，也是極具意義的城市里程碑，雖然過去一年歷經風災與許多挑戰，但最令人感動的是大家展現出在挫折中站起來的堅韌精神。

晚會現場不僅規畫周邊中山路有超過百攤美食市集與胖卡餐車，更有14組超狂卡司組成的夢幻舞台。開場由亞洲天王羅志祥帶來震撼表演，隨後由台語金曲歌王蕭煌奇、國民媽媽林美秀、金曲歌王許富凱及嘉義女兒王彙筑等藝人輪番上陣。黃敏惠表示，今年特別首度封閉中山路辦理晚會，就是要讓大家感受到截然不同的城市氛圍，並透過盛會展現嘉義市在文化、創新與城市治理的豐碩成果。

市府表示，今年配合「320+1嘉義市城市博覽會」，市府同仁與市民傾注心力完成這項屬於「咱嘉義式」的任務，成功向國人展現城市的美好總和。晚會高潮由黃敏惠帶領現場10萬名人齊聲倒數，迎接2026年的到來。期許，嘉義市將持續推動公共建設與永續發展，承載百年歷史底蘊，繼續向下一個「320+1」年邁進，不斷為城市的美好「+1」。

嘉義市跨年湧入爆滿人潮，會場擠得水洩不通。記者李宗祐／攝影
從321年邁向新篇章，嘉義市跨年晚會倒數嗨翻天。記者李宗祐／攝影
