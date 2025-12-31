跨年引爆2萬人尖叫 韓團HIGHLIGHT「雲林演唱會」有譜？縣府：規畫中

雲林縣政府睽違12年再度舉辦跨年晚會，11組藝人輪番開唱，吸引逾2萬民眾湧入同歡，晚會最大亮點是韓國人氣男團HIGHLIGHT獨家獻唱雲林，與縣長張麗善及現場民眾一同倒數，迎接嶄新一年，團員表示，希望今年有機會在雲林舉辦演唱會。張麗善表示，縣府已進行規畫，期待很快有更多演唱會在縣立田徑場辦理。

雲林縣睽違許久的跨年晚會在縣立田徑場登場，受先前北捷無差別攻擊事件影響，縣府提高維安規格，動員超過400名警力與民力進行巡邏、安檢及人流管制，入場秩序順暢，活動平安落幕。

今年跨年晚會以「Light up Yunlin電光跨年 點亮未來」為主題，晚間6時由周湯豪率先登場，隨後薛恩、AcQUA源少年、吳卓源、甜約翰、艾怡良、西屯純愛組、慢慢說、舞思愛等歌手接力演出，現場歡呼聲不斷。

晚間11時左右，韓團HIGHLIGHT登台演出，尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲一現身即引爆全場尖叫，接連演唱多首經典歌曲，團員表示，感受到雲林人的熱情，希望今年有機會在雲林舉辦演唱會。

HIGHLIGHT成員與舞思愛、縣長張麗善及縣府團隊、議長黃凱、立委張嘉郡等人一同站上舞台齊聲倒數，在長達6分30秒的半環場弧形煙火中迎接新年。跨年後由羅志祥壓軸獻唱，為2026年揭開序幕。

張麗善表示，希望新的一年為雲林、全台灣帶來非常好的氣象，也帶來世界和平，祝福鄉親平安順利，一切圓滿吉祥，至於她個人的新年新希望則是想成功減重3至5公斤。副縣長謝淑亞表示，很高興跟大家齊聚一起，用音樂、歡喜的心情迎接2026年。

針對韓團HIGHLIGHT想在雲林開演唱會，文化觀光處長陳璧君表示，這場跨年晚會只是起點，未來縣立田徑場除運動賽事，也會引進更多娛樂相關的演唱會來此辦理；張麗善表示，縣立田徑場距離高鐵很近，周邊道路暢通、停車位充足，很適合辦理大型演唱會，縣府已在規畫，會善用、活化場地。