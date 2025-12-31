快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

聽新聞
0:00 / 0:00

長者迎接第三人生！嘉義閒置國小校舍 轉型樂齡共學基地

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉縣義竹國小埤前分校活化轉型，結合長照共融示範場域，長者昨共同完成升旗典禮。圖／嘉縣府提供
嘉縣義竹國小埤前分校活化轉型，結合長照共融示範場域，長者昨共同完成升旗典禮。圖／嘉縣府提供

活化閒置校舍嘉義縣義竹國小埤前分校轉型為結合日間照顧中心及巷弄長照站的共融場域，老舊校園重獲新生；另，梅山鄉龍眼國小停招多年，樂齡陽光公益協會活化校區籌辦為第三人生樂活基地，長者昨辦「3千歲辭歲升旗典禮」迎新年。

⭐2025總回顧

嘉縣社會局長張翠瑤說，義竹國小埤前分校整修舊升旗台、教室、操場，成立日照中心及巷弄長照站，並長期提供長者復能訓練，讓體能與控制能力進步。

縣長翁章梁到埤前分校出席成果發表會，與長者參與升旗典禮，他說，目前嘉縣老人長照覆蓋率約8成，由社會局與衛生局攜手推動，縣府會繼續編列預算，支持長者參加各式活動，也鼓勵多走出戶外，適度曬太陽，維持身體健康與作息品質。

此外，中華民國樂齡陽光公益協會活化梅山鄉龍眼國小校區，將沉寂校園變為樂齡學堂，提供長者共餐、共學及共伴，目前每周三上午固定有30多名長者齊聚校園參加課程與互動，建立穩定的學習與支持網絡。

昨30多名長者齊聚校園舉行3千歲辭歲升旗典禮，向平安走過的一年表達感恩與致敬，協會理事長洪鼎為說，人生70才開始並非口號，年齡近百歲的長者持續不輟每日升旗，是對歲月的堅持，3千歲辭歲升旗典禮不只是象徵性活動，更清楚宣告第三人生並非退場，而是另一段有目標、尊嚴的人生。

嘉縣梅山鄉龍眼國小活化為樂活基地，30多名長者昨齊聚舉辦升旗典禮。圖／讀者提供
嘉縣梅山鄉龍眼國小活化為樂活基地，30多名長者昨齊聚舉辦升旗典禮。圖／讀者提供

校舍 嘉義 長照 公益

延伸閱讀

黃榮利自稱獲總統囑託選嘉義縣長 賴總統打臉：並無此事

嘉義龍眼國小廢校活化 長者齊聚「辭歲升旗」別具意義

嘉義東石新建養雞場引地方反彈 5村上百人集結縣府前抗議

不滿噪音奪命釀悲劇 嘉義槍殺案附帶民事判賠271萬

相關新聞

嘉市中山路封街辦跨年市集 串連文化路夜市湧入數萬人潮

嘉義市迎接跨年，為了讓舞台區人流使用最大化，今年特別將市集移至中山路舉行。規畫範圍從噴水圓環文化路至吳鳳北路全面封街，設...

跨年引爆兩萬人尖叫 韓團HIGHLIGHT「雲林演唱會」有譜？縣府：規畫中

雲林縣政府睽違12年再度舉辦跨年晚會，11組藝人輪番開唱，吸引逾2萬民眾湧入同歡，晚會最大亮點是韓國人氣男團HIGHLI...

南國美館移撥中央！停車場免費開放兩個月 地方憂排擠效應

台南市立美術館2館今起移撥中央營運，轉型「台南國家美術館」下月推出新展，除和南市立美術館維持「1張票逛2館」，更調降票價...

新聞眼／藝文轉化長期動能 考驗南市府

2026年台南迎來「台南國家美術館」與新營區「國家圖書館南部分館」兩座國家級藝文場館，古都藝文含金量可望大幅升級，真正的...

長者迎接第三人生！嘉義閒置國小校舍 轉型樂齡共學基地

活化閒置校舍，嘉義縣義竹國小埤前分校轉型為結合日間照顧中心及巷弄長照站的共融場域，老舊校園重獲新生；另，梅山鄉龍眼國小停...

2026台南好YOUNG跨年熱力開唱 可望超越去年25萬人次

台南市政府主辦的「2026台南好YOUNG跨年晚會」今晚在市府永華市政中心旁廣場登場，集結台、韓、港、日等知名藝人/天團...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。