長者迎接第三人生！嘉義閒置國小校舍 轉型樂齡共學基地

活化閒置校舍，嘉義縣義竹國小埤前分校轉型為結合日間照顧中心及巷弄長照站的共融場域，老舊校園重獲新生；另，梅山鄉龍眼國小停招多年，樂齡陽光公益協會活化校區籌辦為第三人生樂活基地，長者昨辦「3千歲辭歲升旗典禮」迎新年。

嘉縣社會局長張翠瑤說，義竹國小埤前分校整修舊升旗台、教室、操場，成立日照中心及巷弄長照站，並長期提供長者復能訓練，讓體能與控制能力進步。

縣長翁章梁到埤前分校出席成果發表會，與長者參與升旗典禮，他說，目前嘉縣老人長照覆蓋率約8成，由社會局與衛生局攜手推動，縣府會繼續編列預算，支持長者參加各式活動，也鼓勵多走出戶外，適度曬太陽，維持身體健康與作息品質。

此外，中華民國樂齡陽光公益協會活化梅山鄉龍眼國小校區，將沉寂校園變為樂齡學堂，提供長者共餐、共學及共伴，目前每周三上午固定有30多名長者齊聚校園參加課程與互動，建立穩定的學習與支持網絡。